Bastianini e le sue sofferenze: ecco cosa non sta funzionando

Enea Bastianini non è riuscito ad entrare nel Q2 nel venerdì di Assen, nel quale ha fatto molta fatica. Ecco le sue parole.

Prima giornata di lavoro complessa per Enea Bastianini in quel di Assen, anche se per il rider romagnolo non possiamo parlare proprio di una sorpresa. Nel giovedì dedicato alla stampa, infatti, il pilota della Ducati aveva detto che questa pista sarebbe stata molto più dura per lui dal punto di vista fisico, ed infatti le sue paure sono state confermate dal risultato.

Il “Bestia” non è andato oltre la 15esima posizione, girando in 1’32”955, piazzandosi quasi a nove decimi dal battistrada, ovvero Marco Bezzecchi, che sulla Ducati del Mooney VR46 Racing Team ha dominato il venerdì, chiudendo al top in 1’32”063. La casa di Borgo Panigale, come al solito, si è ritrovata davanti a tutti, con Jorge Martin al secondo posto.

A spezzare il dominio della Ducati ci ha pensato Jack Miller con la KTM, che con un colpo di reni è salito al secondo posto proprio sotto la bandiera a scacchi, tenendo dietro Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, a propria volta, non ha vissuto una giornata facile, ma è comunque davanti di quasi sette decimi al suo compagno di squadra.

Bastianini non è mai riuscito ad essere competitivo, e dovrà passare dalla prima fase di qualifica per cercare di entrare in Q2. Visto ciò che abbiamo avuto modo di vedere al venerdì, risulta molto complesso pensare di vederlo in battaglia con i primi, ma Enea ci ha spesso abituato a delle belle sorprese.

Il romagnolo sa che deve stringere i denti qui al Gran Premio d’Olanda, per poi puntare tutto a partire da Silverstone, quando si tornerà a correre dopo il mese e mezzo di stop per la pausa estiva. Tuttavia, prima c’è da correre ad Assen, dove bisognerà puntare ad un finale a punti.

Bastianini, ecco le sue parole dopo le prove libere

Enea Bastianini vuole far meglio del 15esimo posto del venerdì, e dovrà contemporaneamente prendere maggiore confidenza con la Ducati Desmosedici GP23, prendendo queste gare come se fossero dei veri e propri test. La moto è una certezza, ma dopo un infortunio di questo tipo ed un’assenza così lunga, non è mai facile trovare il feeling a cui si era abituati in precedenza.

Ecco le sue parole alla stampa: “Purtroppo, non è andata bene. Inizialmente, non sembrava che fossimo messi male, poi sono caduto appena ho montato la Media all’anteriore, c’era molto poco grip in quel frangente. Ho fatto molta fatica, dopo qualche modifica ho avvertito dei piccoli miglioramenti, ma niente che possa seriamente cambiare le cose, ho molte difficoltà nei cambi di direzione, è lì che perdo tanto tempo“.

Bastianini ha poi aggiunto: “Assen mi piace molto, ma c’è qualcosa che non funziona sulla mia Ducati, ho bisogno di girare molto. Lo scorso anno, qui andai molto male in qualifica per poi migliorare molto in gara, potrebbe essere una pista che fa al caso mio. Dovrò lavorare molto dopo questa corsa per tornare al meglio“.