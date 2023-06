FIAT, la 500 diventa una barca: le immagini sull’acqua sono assurde

Dopo il successo su strada della FIAT 500, perché non provare a diventare anche la regina dei mari? L’off-shore dell’iconica utilitaria vi lascerà senza parole.

Si conferma, anno dopo anno, tra le auto più vendute del panorama nostrano. La FIAT 500 ha motorizzato gli italiani negli anni ’60, coinvolgendo una nuova generazione negli ultimi 15 anni. Ora che ha conquistato anche in chiave elettrica gli italiani, è diventata anche un Off-Shore. Avete capito bene, il giovane imprenditore Antonio Pietro Maria Galasso ha avuto una intuizione eccezionale.

Perché non trasformare una FIAT 500 in una imbarcazione? Detto, fatto e nella splendida location dello Yacht Club Marina di Stabia, nel Golfo di Napoli, è stata presentata tra autorità civili, politiche, militari e dai maggiori responsabili del Gruppo Stellantis.

Sul sito ufficiale, non a caso, si parla di “More than a Boat, no Less than a Car”, descrivendo il progetto 100% italiano. L’idea è nata per mettere in risalto la produzione del Bel Paese, mettendo in mostra, per la prima volta, al Salone nautico di Genova 2022, la 500 Off Shore con un design molto da “dolce vita”.

Antonio Pietro Maria Galasso, avvocato 24enne di Napoli, ha realizzato anche grazie al supporto del designer della 500 Roberto Giolito e Lapo Elkann, proprietario di Garage Italia. Il mezzo unisce, perfettamente, il piacere di un abitacolo curato con un senso di eleganza in acqua mai visto prima in queste salse. Già altre case costruttrici hanno presentato dei potenti motoscafi, vedasi Lamborghini, ma stavolta la FIAT 500 ha portato in acqua un senso di libertà unico.

FIAT, le caratteristiche della 500 Off-Shore

La 500 Off-Shore del cantiere Car off-shore può essere portata anche ad un ragazzo di 16 anni. La carena è a trimarano, ossia tre scafi a V uniti tra loro. La 500 off-shore lanciata in diverse tonalità cromatiche, che hanno reso nota nel mondo la piccola utilitaria del brand del Lingotto, unendosi alla perfezione alla brillantezza dell’acqua. La Capri, come potete osservarla in basso nel video del canale YouTube THE BOAT SHOW, è super elegante.

Il rapping permette una personalizzazione massima, rendendola classica e lussuosa. Il lavoro artigianale è stato curato nei minimi dettagli, con un cruscotto rotondo con sensori e schermo da 7 pollici multifunzione, nella console centrale.

Il motore da 40 CV, alimentato a gasolio, per legge, non necessita la patente nautica. Un giovane potrebbe lasciarsi ammaliare dal fascino made in Italy del mezzo, con un gruppi ottici LED e specchietti retrovisori.

L’abitacolo è caratterizzato da pelle, acciaio inox e legno teak per un design accattivante. Da notare anche il parabrezza, pompa di sentina e impianto audio che non ha problemi con l’acqua di mare. Naturalmente con scaletta e doccia annessa in acciaio inox.

I gruppi ottici anteriori, ereditati dal modello stradale, i fendinebbia ed i fari posteriori sono griffati da Magneti Marelli. Nulla è stato lasciato al caso per rendere la navigazione un autentico piacere.

Si viaggia, serenamente, fino a 27 nodi. E’ stato anche programmato un motore da 115 cavalli di potenza massima, tuttavia questo gioiellino non è nato per andare forte, ma rendere rilassanti gli spostamenti sull’acqua, tra una canzone anni ’60 e un brindisi con una buona bottiglia d’annata.