Caos Budget Cap in F1, Red Bull di nuovo nei guai? Ombre su un altro top team

La F1 continua ad essere sommersa dalle polemiche, ed ora c’è una voce assurda che riguarda il Budget Cap. Cosa sta accadendo.

Il mondiale di F1 targato 2023 non offre grandi spunti d’interesse, visto che la Red Bull e Max Verstappen hanno già chiuso i conti in termini di lotta mondiale. A questo punto, un argomento che potrebbe tenere banco è quello del Budget Cap, che già lo scorso anno fece molto male alla credibilità della massima formula.

Ad infrangerlo, relativamente alla stagione 2021, fu proprio ilt eam di Milton Keynes, assieme all’Aston Martin, la quale fu però colpevole solamente di un’infrazione procedurale e non di eccedenza in termini di spese. Ad essere “punita”, infatti, fu solo la Red Bull, con una multa da svariati milioni di dollari ed una riduzione del tempo di lavoro in galleria del vento, che come abbiamo visto dai risultati, non ha per nulla sfavorito la squadra diretta da Christian Horner.

Nelle ultime ore, “La Gazzetta dello Sport“, tramite un articolo scritto dal giornalista Luigi Perna, ha lanciato una vera e propria bomba, parlando del fatto che la FIA avrebbe richiesto chiarimenti sul Budget Cap del 2022 a ben quattro squadre. Tra di esse, ci sarebbe anche la Ferrari, mentre le altre tre non sono state rivelate, anche se si parla di top team, per cui è facile capire chi sarà coinvolto.

Un nuovo scandalo relativo al tetto di spese distruggerebbe quella poca credibilità rimasta a questa F1, dove ormai fanno più rumore le polemiche e situazioni di questo tipo rispetto allo spettacolo offerto dalla pista. Nelle prossime righe, scopriremo ciò di cui potrebbero essere accusate la Mercedes e la stessa Red Bull.

F1, ecco cosa devono chiarire la Red Bull e la Mercedes

Nel settembre del 2022, scoppiò in F1 lo scandalo Budget Cap, ed in queste ultime ore, come detto, si è tornato a parlare di questo intricato argomento. Sotto accusa ci sarebbero vari top team, con la Red Bull e la Mercedes che, secondo quanto riportato da “Crash.net“, potrebbero dover fornire dei chiarimenti in merito ad argomenti che con il Circus c’entrano poco.

Il team di Milton Keynes, lo scorso anno, utilizzò la scusa del catering per giustificare l’infrazione del 2021, ed ora, sia loro che la Mercedes potrebbero dover chiarire alla FIA alcune spese relative a barche e biciclette. Infatti, per trovare alcune furbe scorciatoie ai limiti di budget imposti in F1, le squadre hanno avviato nuove attività.

Red Bull e Mercedes, ad esempio, partecipano all’Americas’s Cup, la più famosa competizione al mondo per ciò che riguarda la vela, ma sono coinvolti anche in progetti che riguardano la costruzione di biciclette ad alta tecnologia. Visto che per il nuovo nodo Budget Cap si è parlato di top team, è logico che anche questi due colossi siano coinvolti.

Sarà da chiarire quello che è il ruolo della Ferrari in questa storia, ricordando che a breve verranno presentati i bilanci relativi al 2022, per capire cosa succederà e ciò che verrà deciso. In caso di nuove infrazioni, la FIA dovrà seriamente pensare a rimuovere questa regola, che ha solo creato caos e che non è stata rispettata.