La Ferrari è favorita in Austria? In Red Bull c’è la grande paura

La F1 si prepara a sbarcare in Austria, ed in casa Red Bull si teme molto la Ferrari. Ecco la previsione di Helmut Marko.

Il mondiale di F1 targato 2023 si avvicina alla sua nona tappa, prevista per domenica 2 luglio sul tracciato di Spielberg, per il Gran Premio d’Austria. Su questo impianto, la Ferrari dominò la scena lo scorso anno, con Charles Leclerc che ottenne una vittoria schiacciante, dopo aver superato per ben tre volte in gara la Red Bull di Max Verstappen.

Sembrava la riscossa decisiva per andare a caccia dell’olandese nel mondiale, ma il tutto si risolse in un nulla di fatto. Pensate che dalla gara successiva, disputata in Francia, il team di Milton Keynes ha vinto tutte le gare sino ad oggi, tranne che il Gran Premio del Brasile di novembre scorso dove si impose la Mercedes di George Russell.

Questo dato lascia ben intendere quanto la F1 di oggi sia diventata piatta, senza alcuno spunto interessante o lotte vere e proprie per la vittoria che intrattengano gli appassionati. Verstappen e la Red Bull fanno ciò che vogliono, con la Ferrari che si è ridotta al ruolo di quarta forza, sopraffatta anche dalla Mercedes e dall’Aston Martin.

Il Gran Premio del Canada di domenica scorsa ha dato qualche speranza, visto che Leclerc e Carlos Sainz hanno messo in mostra un buon passo gara, che però non è stato sufficiente per salire sul podio, a causa di una qualifica che è stata a dir poco orribile sotto la pioggia.

L’Austria è una pista potenzialmente favorevole alla SF-23, che si distingue per delle buone velocità di punta, anche se qui la Red Bull è sempre andata a nozze, tranne che nel 2022. La variabile in più sarà la Sprint Race, corsa anche lo scorso anno e che vide vincere proprio Verstappen davanti alle due vetture del Cavallino.

Ferrari, Helmut Marko teme Leclerc per l’Austria

Helmut Marko, superconsulente della Red Bull, ha ringraziato la Ferrari per la brutta qualifica di sabato scorso a Montreal, visto che, a suo parere, il passo gara delle due SF-23 era superiore a quello della RB19 di Max Verstappen, e le avrebbe viste in piena lotta per la vittoria.

Parlando alla stampa, l’ex pilota austriaco ha rilanciato la sfida al Cavallino, sostenendo che in Austria potrebbero essere in lotta per la vittoria: “In Canada, la Ferrari era la vettura più veloce in pista. Il Red Bull Ring è un circuito che si può adattare molto bene alla loro vettura, e credo che se Leclerc dovesse partire dalla prima fila o, al massimo, dalla seconda, per Max la vittoria non sarà di certo un gioco da ragazzi“.

Marko è famoso per le sue ottime mosse in termini di pre-tattica, ed è quasi a livello di Toto Wolff da questo punto di vista. Tra una settimana esatta si disputeranno le prove libere e le qualifiche, vista la presenza della Sprint Race al sabato. Il tempo della verità arriverà molto in fretta per piloti e squadre.