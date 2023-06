La Ferrari sta per raggiungere la Red Bull? Arriva la voce che gasa i fan

In casa Ferrari c’è ottimismo dopo il buon week-end in Canada, ed ora arrivano delle parole confortanti da un membro della FIA.

Il Gran Premio del Canada potrebbe aprire una nuova fase della stagione della Ferrari, a seguito di una buona performance delle due SF-23. Il quarto posto di Charles Leclerc, che ha preceduto Carlos Sainz, fa ben sperare i tifosi, anche alla luce di un buon ritmo gara messo in mostra e di una positiva gestione delle gomme.

La vittoria, come al solito, è andata alla Red Bull di Max Verstappen, che ha letteralmente passeggiato dopo essere partito dalla pole position. Tuttavia, il superconsulente del team di Milton Keynes, ovvero Helmut Marko, ha dichiarato che le qualifiche negative delle due Rosse sono state un regalo alla sua squadra, visto che le RB19 non erano all’altezza del Cavallino secondo il suo parere.

Va detto che quanto affermato dall’ex pilota austriaco non pare corrispondere più di tanto alla realtà, visto che nella parte finale della gara, quando tutti hanno spinto, compresi Fernando Alonso su Aston Martin e Lewis Hamilton su Mercedes, le Ferrari hanno leggermente perso contatto, anche se in maniera minore rispetto al passato.

Per parlare di vera e propria ripresa della Scuderia modenese dovrebbe attendere ancora alcune settimane, precisamente il 9 di luglio, quando si correrà a Silverstone. Infatti, sia Montreal che Spielberg, dove domenica prossima si correrà il Gran Premio d’Austria, sono piste particolari, dove la carenza di carico aerodinamico viene nascosta dai lunghi rettilinei.

A Barcellona, infatti, le Rosse sono state molto più lente degli altri top team, ed ora ci saranno nuovi sviluppi per cercare di far crescere ulteriormente la monoposto. Secondo un membro della FIA, il Cavallino potrebbe presto avvicinarsi alla Red Bull, discorso valido anche per la Mercedes.

Ferrari, Nicholas Tombazis esalta i tifosi

La Ferrari e la Mercedes sono coloro che hanno del tutto rivoluzionato le loro monoposto, portando delle vere e proprie versioni B tra Monaco e Spagna. A questo punto, c’è chi spera in una battaglia più serrata con la Red Bull grazie agli sviluppi, e c’è una teoria molto interessante da parte di Nicholas Tombazis.

Il direttore tecnico della FIA, ex ingegnere della Scuderia modenese, intervistato dal “Corriere della Sera“, ha infatti dichiarato: “Se togliamo la Red Bull, tutti gli altri sono molto vicini tra di loro. Secondo me però, sarà solo questione di tempo, poi saranno tutti compattati. Quasi tutti stanno abbracciando il concept tecnico della Red Bull, ed anche Mercedes e Ferrari hanno fatto lo stesso. Mi aspetto di vedere una grande battaglia per il primo posto con tutte le squadre coinvolte“.

La speranza è che il gap dalla Red Bull si riduca molto in fretta, ma è chiaro che la RB19 abbia un vantaggio ancora notevole, anche se in quel di Montreal c’è stata meno differenza rispetto al passato. Il mondiale 2023 è ormai chiuso, ma per il futuro c’è bisogno di avere un maggior equilibrio che possa garantire uno spettacolo ancor maggiore.