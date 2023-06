Harley Davidson a un prezzo ridicolo: ecco il modello che tutti attendevano

L’Harley Davidson lancia sul mercato un modello economico che ha già fatto impazzire di gioia tutti i suoi clienti.

Non ci sono dubbi sul fatto che una delle aziende più importanti del mondo motociclistico sia la Harley Davidson. Il colosso statunitense ha dimostrato di saper realizzare delle moto eccezionali e di creare soprattutto una comunità unica nel proprio genere.

La più grande abilità degli ultimi anni della casa di Milwaukee infatti è stata quella di fare in modo che gli harleysti potessero sentirsi tutti parte di una grande famiglia. Il senso di libertà e di appartenenza è alla base di questa cultura che ha spopolato anche fuori dagli Stati Uniti.

Una delle poche accuse che è sempre stata fatta all’azienda del Wisconsin è sempre stato legato al prezzo. Tante persone infatti decidono di intraprendere la propria “avventura” come biker scegliendo un marchio spesso più economico.

La Harley infatti dà l’opportunità anche di investire moltissimo nel custom, migliorando sempre di più il mezzo, causando così ancora altri costi. Dopo tanto tempo è però finalmente giunto il momento di dare l’occasione davvero a tutti quanti di poter acquistare una di queste moto e con la LiveWire S2 Del Mar per molti quello che era un semplice sogno può diventare realtà.

Harley Davidson LiveWire S2 Del Mar: motore e caratteristiche

L’unico vero “problema”, se così lo si vuole chiamare, di questa Harley Davidson LiveWire S2 Del Mar è che si tratta di un modello completamente elettrico. La scelta della casa statunitense è ovviamente più che comprensibile e soprattutto etica, ma i veri harleysti vorranno sempre sentire il rombo del motore.

Con questa elettrica però si è andati in controtendenza anche per quanto riguarda il costo. Lo vediamo soprattutto nelle automobili, con le quattro ruote che sono sicuramente molto più costose con l’elettrico che con il motore termico.

Per acquistare la LiveWire S2 Del Mar, la Harley ha deciso di venire incontro ai clienti, proponendola sul mercato all’irrisorio costo di soli 15.499 Dollari. Si tratta di un valore davvero molto basso per gli standard harleysti e con la prenotazione che avviene con un anticipo di 100 Dollari.

Si tratta della crescita e dello sviluppo rispetto alla LiveWire originale, ma in quel caso il suo valore era di ben 30 mila Dollari. Essendo una moto elettrica ha bisogno di una ricarica di 2 ore per passare dallo 0 al 100%.

Gli harleysti possono consolarsi per l’assenza del rombo del motore con le grandi prestazioni da un punto di vista velocistico. La Harley LiveWire2 Del Mar infatti è in grado di toccare i 180 km/h come picco massimo ed eccelle nell’accelerazione.

Per passare da 0 a 100 km/h ha bisogno di soli 3,1 secondi, tenendo perfettamente testa anche ad altre marche decisamente più conosciute per la loro attenzione alle prestazioni. Purtroppo nell’estate del 2023 verrà lanciata momentaneamente solo nel mercato americano, con gli herleysti italiani che dovranno assistere al lancio della nuova LiveWire2 Del Mar solo da lontano.