Marquez, dichiarazioni shock: lui non ci sta più, che botta per la Honda

Marc Marquez ha preso parte alla conferenza stampa del GP d’Olanda, ed ha fatto capire che non prenderà rischi inutili.

Il periodo nero di Marc Marquez e della Honda non accenna a terminare, come confermato da quanto di negativo accaduto lo scorso week-end al Sachsenring. Il nativo di Cervera, infatti, è caduto per ben cinque volte tra prove libere, qualifiche e Warm-up, procurandosi una micro-frattura al pollice della mano sinistra.

I medici gli avevano comunque dato l’ok per scendere in pista, ma Marc non se l’è sentita ed ha deciso, di sua sponte, di non prendere parte alla gara domenicale. Si è trattato di una scelta molto dolorosa, che non fa parte dell’indole dell’otto volte campione del mondo del Motomondiale, ma che dimostra il suo stato d’animo attuale.

Marquez tornerà comunque in sella in questi giorni ad Assen, nel Gran Premio d’Olanda, dove ci ha regalato un duello strepitoso con Valentino Rossi nel 2015, ma anche tante vittorie memorabili. I piloti la chiamano l’università della MotoGP, ed il fenomeno più rappresentativo di questa categoria non poteva mancare ad un appuntamento così importante, ed infatti è pronto a scendere in pista. Ovviamente, reciterà il ruolo dell’outsider.

La Honda è infatti il fanalino di coda se guardiamo alle performance, ed anche un campione come lui non può far altro che accettare la situazione. In questa settimana, si è parlato addirittura di un clamoroso addio del colosso giapponese, anche se per ora, non abbiamo avuto conferme ufficiali, facendoci credere che sia tutta una “finta”.

Marquez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Marc Marquez era uno dei protagonisti più attesi della conferenza stampa del Gran Premio d’Olanda, alla quale ha preso parte regolarmente. L’alfiere di casa Honda, tuttavia, ha confermato le poche aspettative che ci sono per questo week-end, annunciando di essere pronto per fare un passo indietro.

Ecco le sue parole: “Ho fatto un ottimo lavoro in questi giorni con i fisioterapisti, la caviglia non è più un grande problema, mentre il pollice si è rotto solo nella parte finale e non credo mi creerà fastidi particolari. C’è però un’infrazione sulla seconda costola, questo mi rende dolorosa la fase di respirazione, ma è un peccato perché al Mugello ed al Sachsenring mi sentivo al top dal punto di vista fisico“.

Marc ha poi reso nota la sua resa: “Arrivati a questo punto, dopo le cinque cadute in un solo week-end in Germania, sono pronto a fare un passo indietro, non voglio continuare a spingere troppo. Approccio a questo week-end non essendo pronto a spingere al limite, per cui, vedremo cosa potrà succedere quando scenderò in pista“.

“Il fine settimana scorso è stato molto complesso, se cadi quando spingi lo puoi accettare, fa parte del gioco, ma nel Warm-Up il discorso è del tutto diverso. Nella Sprint Race ho tenuto il mio ritmo, ma domenica mattina sono caduto senza forzare particolarmente. Il fatto che io continui ad infortunarmi dimostra che mi sto impegnando molto per la Honda, voglio migliorare la moto e raccogliere tante informazioni“.