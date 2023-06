Ex Liga distrugge la sua McLaren: manda in fumo 600 mila Euro in pochi secondi

Un noto calciatore ex Premier League ha vissuto una brutta esperienza con la sua McLaren che è stata distrutta dopo un grave incidente.

Si sa che gli attuali stipendi dei calciatori sono lievitati rispetto al passato. Ad aiutare anche molti giocatori vi è anche l’apertura delle frontiere verso campionati considerati minori, ma che danno la possibilità di sottoscrivere contratti faraonici.

Non tutti si ricordano delle prestazioni di Paulo Henrique Soares dos Santos, per tutti Paulinho. Si tratta di un giocatore che in carriera ha spesso giocato in squadra di secondo piano e che era arrivato in Europa nel 2013 per giocare in Spagna con Cordoba e Cadice.

Centrocampista alto solo 166 cm, vantava un ottimo gioco di gambe e sulla corsia laterale ha comunque dimostrato un ottimo talento. Andò meglio in Portogallo, ma nel 2020 capì che per lui sarebbe stato molto più redditizio accettare il passaggio al campionato cinese.

Prima l’Hebei e poi lo Shanghai Port, con quest’ultimo in particolare che gli ha dato l’opportunità di firmare un contratto molto ricco. Anche Paulinho, come tanti altri calciatori, non ha saputo resistere al fascino delle automobili costose e sportive, per questo motivo ha deciso di acquistare una splendida McLaren 600 LT.

Si tratta di una vettura molto prestazionale, da 460 cm di lunghezza, 205 di larghezza e solo 119 di altezza. Questo le permette di essere un’auto molto scattante, con i suoi 600 cavalli che permettevano di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi.

Non è dunque semplice riuscire a controllare questa vettura, soprattutto quando le condizioni della strada non sono ottimali. Lo ha scoperto sulla propria pelle proprio lo stesso Paulinho che è stato coinvolto in un violento incidente.

Paulinho si schianta contro un albero: distrutta la McLaren

A riportare la notizia è stato Sky Sport Italia che ha spiegato come il rientro in Brasile di Paulinho non è stato dei migliori. Si trovava a bordo della sua 600 LT in compagnia della sua ragazza, ma la strada non era nelle condizioni migliori.

La forte pioggia stava colpendo la città brasiliana e Paulinho non stava propriamente rispettando i limiti di velocità. Questo ha fatto sì che la sua automobile sbandasse e si schiantasse così contro un albero.

In pochi minuti dunque andarono in fumo ben 600 mila Euro, un qualcosa che avrebbe fatto impazzire chiunque. Paulinho però dimostrò grandissima calma, soprattutto sui social network.

Poco dopo realizzò un video nel quale voleva tranquillizzare i suoi tifosi spiegando che non era successo nulla di grave e che stavano tutti bene. Nel breve filmato da lui realizzato vi era anche la sua compagna, con i due che dichiararono di aver già trovato una nuova auto perfetta per sostituire la McLaren.

La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male. Paulinho dopo quell’incidente ha potuto tornare in Cina, sperando che non debba chiedere un aumento di contratto per acquistare una nuova 600 LT.