La Lamborghini è ridotta a una scatoletta: chi è l’ex Serie A che l’ha distrutta?

Un noto calciatore famoso in Italia è stato coinvolto in passato in un grave incidente a bordo della sua Lamborghini: ecco cosa era successo.

La Lamborghini è in assoluto una delle automobili maggiormente apprezzate dai calciatori. Sono tantissimi coloro che decidono di acquistare una delle splendide vetture di Sant’Agata Bolognese, ma la potenza del suo motore fa sì che alle volte possano accadere dei gravi incidenti.

Tra i calciatori che si sono fatti incantare dalle splendide caratteristiche della Lamborghini Gallardo c’è stato Keita Balde. Il calciatore attualmente allo Spartak Mosca ha giocato in tante squadre del nostro campionato.

La sua esperienza migliore è stata indubbiamente quella con la Lazio, con il calciatore senegalese che aveva dato la sensazione di poter diventare uno dei migliori attaccanti del campionato. La sua carriera non è poi decollata, con il passaggio all’Inter che è stato uno dei più negativi.

Durante la sua esperienza romana Keita Balde ha comunque avuto modo di far parlare di sé anche fuori dal campo. Acquistare una Gallardo della Lamborghini non è di certo cosa comune, con la prima versione che si presentò nel 2003.

Siamo di fronte a un veicolo capace di toccare anche i 325 km/h come picco massimo di velocità, con un motore V10 da 5000 di cilindrata. Questa versione presenta ben 570 cavalli al suo interno e l’accelerazione permette di bassare in soli 3,4 secondi da 0 a 100 km/h.

Non deve sorprendere il fatto che Keita Balde si sia fatto incantare da questa bellissima automobile. Peccato che quando l’ha acquistata era ancora troppo giovane e per lui ci sono stati grossi problemi.

Keita Balde contro il muro: ritiro della patente

L’evento accadde nell’ottobre del 2014, anno in cui il ragazzo stava giocando con continuità con la maglia della Lazio. Il senegalese al tempo aveva solamente 19 anni dunque, pur essendo un personaggio famoso, doveva comunque rispettare le limitazioni dell’età.

Per lui il tasso alcolemico avrebbe dovuto essere di 0,0, dunque anche il minimo goccio di birra sarebbe stato fatale. Verso le 4.30 del mattino, l’attaccante stava tornando a casa dopo essersi goduto il concerto di Snoop Dogg all’Eur.

Keita Balde perse il controllo della sua Lamborghini Gallardo nella zona di Corso Francia, con la Polizia che venne avvisata dai passanti. L’incidente è stato devastante, tanto è vero che le Forze dell’Ordine sono state costrette a chiudere il viadotto fino alle 7 di mattina per poter smaltire i detriti della Lamborghini.

L’agente del giocatore Ulisse Savini ha spiegato come la sua fuoriuscita di pista è avvenuta a causa della sua inesperienza alla guida. La Polizia dovette effettuare i controlli del caso e purtroppo risultò positivo all’alcool test solo perché era ancora neopatentato. Il valore infatti era inferiore allo 0,5 ma superiore allo 0 e dunque per lui ci fu il ritiro della patente.

Per queste sanzioni vi è una multa che oscilla tra i 527 e i 2180 Euro. Sicuramente il concerto di Snoop Dogg è costato molto caro al giovane Keita Balde.