Che guaio per Ribery: l’incidente prima della partita fa infuriare la società

Franck Ribery è stato uno dei migliori calciatori della sua generazione, ma in passato è stato coinvolto in un brutto incidente.

Se c’è stato un giocatore che avrebbe meritato di interrompere il dominio del Pallone d’Oro di Messi e Ronaldo, quello era proprio Franck Ribery. Il fenomeno francese nel 2013 ci andò molto vicino, dato che fu l’uomo cardine nella Tripletta del Bayern Monaco.

Non deve sorprendere dunque se un campione del proprio calibro abbia scatenato una gioia immensa in quel di Firenze prima e di Salerno poi quando è approdato in Italia. Per molti era giunto nel Belpaese solamente per svernare, invece dimostrò ancora una volta la sua immensa classe.

Soprattutto in occasione della propria esperienza in Campania divenne l’idolo della tifoseria, tanto è vero che qualcuno sostenne che Ribery stava alla Salernitana come Maradona al Napoli. Questo affetto lo ripagò diventando protagonista della prima storica salvezza dei campani nel massimo campionato, ma non tutto andò per il verso giusto.

A febbraio la società aveva già messo in panchina il maestro delle salvezze impossibili, quel Davide Nicola che stava sudando le proverbiali sette camicie per poter trovare le contromisure alla fortissima Inter di Simone Inzaghi. La trasferta di Milano sembrava proibitiva, ma Ribery volle rilassarsi nella sera del 28 febbraio e per lui quella notte finì nel peggiore dei modi.

Ribery distrugge la sua Audi: la Polizia lo multa due volte

Il fenomeno francese stava passando una serata in amicizia e in totale trasparenza nei confronti della società e dei tifosi, infatti quella sera mostrò su Instagram la sua bellissima Audi nella zona di Paestum. La serata si protrasse fino a notte inoltrata e alle 3 ecco il fattaccio.

La sua vettura si schiantò contro il muretto che si trova nel rione Laura che delimita la strada dalla riviera. L’Audi dunque era completamente inutilizzabile e lo schianto fece sì che in breve tempo accorsero i Carabinieri di Agropoli sul luogo del misfatto.

Per fortuna i controlli tossicologici, legati all’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcolici, diedero esito negativo. Nonostante questo Ribery riportò un piccolo trauma cranico, come riportato dal “corriere.napoli.it”, con il francese che venne ricoverato all’ospedale di Battipaglia.

Il medico lo costrinse a sette giorni di riposo assoluto, dunque per lui non ci sarebbe stata la possibilità di volare in direzione di Milano con la squadra. A parlare dell’evento ci pensò l’allora dirigente Walter Sabatini che spiegò come la cosa più importante fosse la salute del giocatore.

In secondo luogo però venne anche annunciata una multa nei confronti del calciatore, anche se la cifra non è stata resa nota. Secondo Sabatini il problema era legato all’orario, con Franck che alle 3 di notte avrebbe già dovuto essere a casa.

Multato dalla Polizia per danneggiamenti del suolo pubblico e multa da parte della Salernitana, oltre alla spesa per il cambio dell’Audi. Una notte che doveva essere di festa finita davvero male per Ribery.