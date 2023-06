Shock in Inghilterra: calciatore 21enne muore dopo un drammatico incidente

Un giocatore di belle speranze fu coinvolto in passato in un grave incidente che lo portò a morire a soli 21 anni.

Quando si entra a far parte di uno dei settori giovanili migliori del mondo come quello del Manchester United è normale che si sogni il grande passaggio in prima squadra. I Red Devils, soprattutto negli anni di Sir Alex Ferguson, hanno sempre avuto grande fiuto per gli affari e Jimmy Davis sembrava essere ormai pronto per giocare tra i grandi.

Il ragazzo nacque nel 1982 e faceva parte delle giovanili dei Diavoli Rossi dal 1998. Ebbe così modo di diventare non soltanto uno dei ragazzi più promettenti dello United, ma anche di tutto il calcio inglese.

Vestì per diversi anni le maglie delle selezioni inglesi giovanili, partendo dall’Under 16 e arrivando fino all’Under 20. Quest’ultimo fu la sua esperienza migliore, infatti giocò in sette occasioni segnando anche tre reti.

Davis era un centrocampista di talento, ma l’inizio del nuovo Millennio corrispondeva con il periodo d’oro del Manchester United. I campioni non mancavano di certo e per un ragazzo non era facile riuscire a trovare spazio.

Per questo motivo Davis venne mandato in prestito in varie occasioni. Si fece per prima cosa le ossa in un campionato diverso da quello inglese come il belga, vestendo la maglia del Royal Antwerp, prima di tornare nel 2002 allo Swindon Town.

La terza serie inglese stava mettendo in mostra il suo talento, con lo United che nel 2003 stava valutando un suo utilizzo in prima squadra, ma alla fine venne girato al Watford. Quella avrebbe dovuto essere la sua ultima stagione in giro per il Regno Unito, ma terminò in modo tragico.

Jimmy Davis travolto da un camion: spezzata una promettente carriera

Il ragazzo si stava dirigendo al Vicarage Road, lo stadio del Watford, per poter giocare la prima partita della stagione 2003-04 contro il Coventry City. L’attesa per il suo debutto era altissima, ma purtroppo la sua automobile venne schiacciata da un camion nell’autostrada M40.

La Polizia arrivò il prima possibile, ma una volta giunta sul luogo dell’incidente non poté far altro se non constatare la tragedia. Davis venne riconosciuto immediatamente dalle Forze dell’Ordine che avvisarono la società.

Il Watford, così come tutto il calcio inglese, erano sconvolti, infatti chiesero immediatamente il rinvio della sfida con il Coventry. La Federazione ovviamente non ebbe problemi a concederlo, con la stagione del Watford che fu condizionata per tutto l’anno da questa immane tragedia.

A parlare di questo triste evento fu anche Sir Alex Ferguson che non ebbe problemi a tessere le lodi di Jimmy Davis ai microfoni di Sky Sport UK. Secondo il tecnico scozzese si trattava di un ragazzo estremamente solare e che la stagione seguente sarebbe sicuramente tornato al Manchester United. Una giovane vita spezzata che ancora oggi risulta essere una delle peggiori tragedie della storia del calcio inglese.