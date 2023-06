Una Jeep è ridotta ad un catorcio: guardate come cambia tutto in un amen

La Jeep Wrangler è un gioiello dei fuoristrada, ma in questo caso ha rischiato una brutta fine. Ecco come è stata salvata.

Il marchio Jeep è conosciuto per la realizzazione di Suv e fuoristrada, ed oggi vi parleremo del modello Wrangler, di cui un esemplare era ridotto davvero molto male a causa dell’incuria. Pensate che la prima generazione di questo modello venne presentata nel lontano 1986, per sostituire la vecchia CJ.

La Wrangler è ancora oggi presente sul mercato, ed in tutta la sua storia, ne sono stati realizzati ben quattro modelli differenti: la YJ, la TJ, la JK e la JL, e tutte loro hanno sempre fatto battere i cuori dei fan della casa americana, che si è sempre distinta per la costruzione di vetture estreme, in grado di solcare i terreni più difficili, dove altre auto non possono dire la loro.

Uno degli esemplari più belli di questa splendida Jeep è stato sottoposto ad un lavoro di pulizia e restauro da parte di un gruppo di esperti, che hanno evitato che questo modello finisce allo sfascio. Andiamo a scoprire le varie fasi di un intervento davvero unico e che ha cambiato tutto.

Jeep, ecco la rinascita di una splendida Wrangler

La Jeep Wrangler di cui vi parleremo oggi era ridotta in pessime condizioni, probabilmente a causa di uno stato di abbandono. Per fortuna, a riportarla in vita ci hanno pensato i ragazzi di “Stauffer Garage“, che hanno caricato sul loro canale YouTube il video del magico e miracoloso intervento su questo fuoristrada.

Prima di tutto, vengono mostrate le condizioni originali della Wrangler di colore nero, ricca di sporcizia in ogni suo particolare, soprattutto nella zona delle portiere, dove sono presenti anche delle strisce che dimostrano il brutto destino che l’ha colpita. In seguito, iniziano le fasi di pulizia, con una vernice rosa che viene tirata addosso alla vettura, nel tentativo di lucidarla al meglio e di far risplendere il suo colore originale.

Poco dopo c’è una bella passata di sapone, e la pulizia più importante parte dalla zona delle ruote e dei cerchioni. Al contrario di altri car wash di cui vi abbiamo parlato in passato, le ruote qui non vengono smontate, forse anche a causa del loro importante peso, e si lavora direttamente con le stesse posizionate regolarmente sulla vettura.

Al contrario di quello che ci potevamo aspettare, questa Jeep è ridotta molto peggio al suo interno rispetto che all’esterno, soprattutto nella zona del motore. Infatti, si è rischiato davvero di non vederla ripartire visto lo stato di erosione di alcuni degli elementi più importanti, ed è stato fondamentale prendersi cura della parte meccanica, che è ovviamente quella più importante per far camminare la vettura.

Come sempre, non abbiamo intenzione di spoilerarvi tutto lo splendido lavoro fatto da questi ragazzi, che ancora una volta sono stati perfetti nel loro intervento. Risolvere questa situazione non era affatto semplice, ma per fortuna, tutto è andato a buon fine. Ora l’auto funziona e risplende, come se fosse appena uscita dalla fabbrica.