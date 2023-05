Auto, perché vi spingono a comprarla a rate? Il retroscena non vi farà piacere

Comprare un’auto è oggi diventato molto impegnativo, e le case costruttrici propongono i finanziamenti. C’è però qualcosa sotto di strano.

Il mondo delle quattro ruote vive un periodo di forte crisi, e questa non è di certo una novità visto i tempi che stiamo vivendo. Comprare un’auto, al giorno d’oggi, è diventato molto complicato per i cittadini, stremati da una vita quotidiana il cui costo è aumentato in maniera esagerata, soprattutto per ciò che riguarda le bollette ed i beni di prima necessità.

Il 2022 sarebbe dovuto essere un’anno di rinascita per il settore automobilistico, dopo due annate dilaniate dal Covid-19, ed è invece stato uno dei peggiori della storia. Quasi tutti i costruttori hanno chiuso in rosso, ed a tutto ciò si è aggiunta la crisi dei microchip e la guerra tra Russia ed Ucraina, che hanno portato a gravi ritardi nelle consegne.

In caso di acquisto di auto nuova, infatti, ci sono tempi di attesa di svariati mesi, ed anche i costi dei singoli modelli sono lievitati in maniera allarmante. In molti si sono riversati sull’usato, ma anche da questo punto di vista, non hanno di certo trovato modelli in vendita a prezzi economici.

Quasi tutti i costruttori, al giorno d’oggi, prevedono la vendita delle proprie vetture mediante finanziamenti, con la possibilità di pagare una maxi-rata alla fine oppure di restituire o sostituire la macchina. A questo punto, andremo ad analizzare il motivo per il quale le case costruttrici hanno deciso di favorire i finanziamenti.

Auto, ecco perché vi portano a comprarla a rate

Al giorno d’oggi, è conveniente acquistare un’auto a rate, ed il motivo principale è chiaramente quello di non dover sborsare una somma di denaro enorme, anche se c’è comunque un anticipo da versare, nel caso in cui non si abbia tra le mani una grande liquidità.

Tuttavia, c’è anche un aspetto da analizzare, che è quello dei tassi di interesse che ci sono dietro ogni singolo finanziamento. Tanto per farvi un esempio, qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un’offerta presente sull’acquisto di una Lancia Ypsilon ibrida, che è possibile ottenere mediante un finanziamento Stellantis, gruppo di cui fa parte anche la FIAT o l’Alfa Romeo.

Pensate che per ottenerla, sono presenti il TAN ed il TAEG fissati rispettivamente a 7,99% ed a 10,52%, che sono dei tassi d’interesse davvero elevatissimi. In questo modo, anche se decidete di restituire la vettura al termine del pagamento delle rate, senza pagare quella finale, il guadagno sarà comunque notevole da parte del costruttore.

Insomma, l’acquisto di un’auto a rate può essere sicuramente conveniente, ma è ovvio che ogni caso vada valutato in maniera molto precisa. Infatti, ci sono casi in cui i tassi d’interesse possono portare addirittura ad aumentare il prezzo della vettura alla fine del pagamento delle rate rispetto al pagamento completo in fase di acquisto.

A questo punto, non vi resta altro da fare che recarvi in concessionaria e riflettere su tutti questi particolari, perché ciò vi potrebbe permettere di risparmiare o di perdere, dipende da ciò che sceglierete, parecchio denaro.