La statistica che farà male a Verstappen: qualcuno ha fatto meglio di lui

Max Verstappen ha raggiunto le 41 vittorie eguagliando Ayrton Senna. Per ciò che riguarda la Red Bull, c’è chi l’ha battuto.

Il Gran Premio del Canada ha segnato la storia della Red Bull, con la vittoria numero 100 di questa squadra che è ormai attardata solamente rispetto a Ferrari, McLaren, Mercedes e Williams. A breve avverrà il sorpasso sul team di Grove, mentre quello di Woking sembra essere il prossimo obiettivo realistico.La devastante superiorità degli uomini di Christian Horner verrà difficilmente scalfita, con Max Verstappen che sta praticamente correndo da solo in tutte le gare.

Per un campione del suo calibro, immaginiamo che sia anche abbastanza noioso correre in questo modo, ma le corse sono fatte così, ed i domini ne fanno parte. Super Max ha raggiunto il pazzesco numero di 41 vittorie in carriera, eguagliando Ayrton Senna all’età di 25 anni, una roba che in pochi hanno fatto in passato, ma che il nativo di Hasselt ha raggiunto agevolmente, e senza neanche dare tutta questa importanza al primato.

Verstappen è un rullo compressore, e la Red Bull è una macchina perfetta, contro la quale è impossibile pensare di poter vincere o avere anche solo una minima possibilità. Il 2023 rischia di essere l’anno più dominato di sempre in F1 da un unico team, con un margine tecnico che appare troppo grande per essere chiuso.

Verstappen, ecco chi lo ha battuto in una classifica

I piloti più vincenti nella storia della Red Bull sono ovviamente Max Verstappen e Sebastian Vettel. Con il successo che aveva ottenuto in Spagna, il campione del mondo in carica aveva superato il tedesco per numero di vittorie ottenute con la Red Bull, salendo a quota 40, per poi toccare quota 41 a Montreal ed eguagliare Ayrton Senna.

Tuttavia, c’è una statistica in cui Sebastian è nettamente superiore al figlio di Jos, e ci stiamo riferendo alle gare disputate ed al rapporto con i titoli mondiali vinti. Infatti, Seb ha corso 113 gare con il team di Milton Keynes portando a casa quattro titolo mondiali, mentre Super Max sta viaggiando verso il terzo, ma ne ha già corse 148.

A fare la differenza in tal caso è l’era ibrida dominata dalla Mercedes, che per troppi anni non ha avùto rivali, ed anche un fenomeno del calibro di Verstappen si è dovuto inchinare senza poter nulla. Ad oggi, dopo anni di attese, la squadra gestita da Christian Horner è diventata il punto di riferimento, ma le cose sono ben diverse rispetto all’era di Vettel.

Il tedesco infatti, arrivò nel 2009, e già l’anno successivo ebbe la macchina per dominare la scena, senza lasciare scampo alla concorrenza. Super Max, invece, ha dovuto pazientare per anni, ma forse è proprio questa lunga attesa che lo ha reso così cannibale, incapace di avere compassione per i rivali.

Considerando che il regolamento attuale durerà sino a fine 2025, questo pilota potrebbe seriamente avvicinare i primati di Lewis Hamilton e Michael Schumacher, perché pare avere tutte le carte in regola per vincere ogni singola gara. La concorrenza sta per essere asfaltata ancora una volta.