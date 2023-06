Il gesto eroico del meccanico Ferrari: il video shock fa il giro del mondo

Nei box del Canada si è rischiata una vera e propria tragedia, evitata da un meccanico Ferrari. Ecco cosa è accaduto.

Il Gran Premio del Canada di domenica scorsa non ha regalato grosse emozioni, se non una buona rimonta delle Ferrari che, dopo essere partite dal decimo e dall’undicesimo posto, sono riuscite a risalire sino alla quarta ed alla quinta posizione. Per la prima volta in questa stagione, abbiamo visto un ottimo passo gara delle due SF-23, che con gli sviluppi portati a Barcellona sembrano aver imboccato la strada giusta. Ovviamente, c’è ancora tanto lavoro da fare, ma la luce in fondo al tunnel appare più vicina.

Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno rilasciato dei commenti positivi riguardo alla monoposto, ma purtroppo non c’è stata la lotta per il podio a causa di una qualifica negativa. Ora occorrerà attendere l’Austria per avere qualche altra risposta, anche se la vera prova del nove sarà Silverstone, per un motivo ben preciso.

Infatti, sia il Canada che l’Austria sono due piste poco selettive, in cui il carico aerodinamico non è così fondamentale, mentre quella inglese, come Barcellona, è una di quelle in cui la monoposto migliore fa sempre la differenza. La Ferrari porterà altri sviluppi nelle prossime tappe, nella speranza di continuare a crescere in fretta.

Ferrari, guardate cosa ha fatto questo meccanico

Nelle prime fasi di gara, il Gran Premio del Canada ci ha regalato una bella battaglia a tre tra le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell e l’Aston Martin di Fernando Alonso, mentre le Ferrari, a causa di una qualifica difficile, non erano coinvolte in questa sfida.

O pit-stop do Russell foi bem mais caótico do que apareceu na transmissão. Chegou e ninguém tinha pneus para ele, não tinha uma asa nova e perde parte do pneu danificado, o qual é recuperado por um mecânico da Ferrari pic.twitter.com/rK9Vy8Pvrb — Bandeira Amarela 🟨 (@bandeiramarela) June 19, 2023

Purtroppo, Russell ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere, causando l’ingresso in pista della Safety Car. Al contrario di quanto succede di solito, la Mercedes del britannico non si è distrutta del tutto, consentendogli di proseguire sino ai box per le riparazioni, ma è proprio in quel momento che si è rischiata la tragedia.

Come potete vedere infatti, la carcassa della posteriore destra si è staccata proprio nel momento in cui Russell stava andando a fermarsi nella sua piazzola, e la ruota ha iniziato a volteggiare pericolosamente nella pit-lane. Un meccanico della Ferrari si è preso un grosso rischio e si è recato vicino alla zona dei muretti, quella dove passano le vetture, togliendo la gomma e riconsegnandola agli uomini del team di Brackley.

Si è trattato di uno splendido gesto, quasi eroico, che ha evitato quella che sarebbe potuta essere una tragedia. Infatti, poco dopo si sono fermate tante altre vetture, e se qualcuno l’avesse colpita, avrebbe potuto spedirla contro tutta la gente che stava lavorando in corsia box, causando potenzialmente gravi danni.

Per il momento, non è noto il nome del meccanico che si è preso questo grosso rischio per evitare guai seri, ma ce la sentiamo realmente di congratularci con lui per ciò che ha fatto. In un mondo così tecnologico come la F1, l’umanità vince ancora su tutto, con il meccanico che è poi tornato a fare il proprio lavoro regolarmente.