Cosa è accaduto a Cristiano Ronaldo e alla sua Ferrari? Il botto che nessuno ricorda

Cristiano Ronaldo in passato era stato coinvolto in un grave incidente con la sua Ferrari. Cosa era successo al portoghese?

Uno dei più grandi dibattiti di questi ultimi anni ha riguardato la supremazia tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nel ruolo di numero uno al mondo. Sicuramente il portoghese ha saputo superare l’argentino per quanto riguarda la popolarità anche al di fuori dal tifo calcistico.

L’ex campione della Juventus infatti è stato uno dei giocatori più vincenti di sempre e su Instagram è di gran lunga lo sportivo più seguito. Non deve di certo sorprendere se l’Al Nassr per portarlo in un campionato non certo di primo livello come quello saudita abbia deciso di investire 62 milioni di Sterline ogni anno per il suo ingaggio.

Si tratta ovviamente del compenso più alto mai ricevuto dal cinque volte Pallone d’oro, ma anche in passato ha avuto modo di concludere degli accordi molto favorevoli dal punto di vista economico. Fin dai tempi della sua prima esperienza con lo Sporting Lisbona infatti ha avuto modo di acquistare delle bellissime automobili.

Allora non era ancora diventato un fenomeno mondiale, ma con la Audi R8 si schiantò a tutta velocità creando molto scalpore in Portogallo. Nel 2022 invece è stato protagonista di un incidente con la sua Bugatti Veyron, anche se in quel caso stava guidando un suo dipendente.

Il momento sicuramente più popolare per quanto riguarda gli incidenti di Ronaldo riguarda il gennaio 2009, quando era da poco diventato per la prima volta Pallone d’oro ed era il giocatore più amato al mondo.

Ronaldo si schianta in Ferrari: Van der Sar corre in suo aiuto

Cristiano Ronaldo al tempo giocava ancora con il Manchester United e nella mattina del 2009 si stava dirigendo proprio verso il campo di allenamento dei Red Devils. La vettura scelta quel giorno dal lusitano era una splendida Ferrari che a un certo punto lo tradì.

Giunto ormai nei pressi dell’aeroporto di Manchester, il suo veicolo iniziò sensibilmente a sbandare e questo lo portò a sbattere violentemente contro il guard rail. Alle ore 10.20 del mattino la Polizia si presentò sul posto e constatò l’incidente.

Come sempre accade in questi casi, il calciatore venne sottoposto a una serie di esami tossicologici, ma non vi erano tracce né di alcol né di droghe nel suo corpo. Non si capì dunque cosa fosse successo, l’unica cosa che era chiara è che il suo mezzo era distrutto.

Sir Alex Ferguson però ha sempre voluto i suoi giocatori presenti e puntuali sul campo da allenamento, per questo motivo Ronaldo non poteva di certo mancare. Per sua fortuna in quel momento stava passando la meravigliosa Bentley del portiere Edwin Van der Sar.

L’olandese caricò il compagno di squadra portoghese e lo portò con sé al campo d’allenamento del Manchester. Per fortuna non ci furono conseguenze e Ronaldo poté essere protagonista ancora una volta del titolo inglese vinto dai Red Devils.