Ma quale Porsche a GPL: ecco la vera auto di Checco Zalone

Checco Zalone ci ha sempre fatto ridere con i suoi film, ma grazie a essi ha potuto acquistare una macchina meravigliosa.

Tutti quanti abbiamo visto i film di Checco Zalone, delle commedie molto divertenti, ma che allo stesso tempo davano modo di riflettere. La sua comicità infatti non è mai stata banale e ha sempre ricercato quello spunto per poter ridere su delle tristi verità.

Per quanto possa essere sembrato solamente comica, anche la scena nella quale guidava una Porsche lussuosa alla quale aveva installato un motore a GPL nel film “Che bella giornata” ricalca la volontà di molte persone di dare importanza solamente all’estetica.

Anche per questo motivo è stata creata realmente una Porsche 911 Cabrio a GPL. La notizia aveva fatto molto discutere nei vari forum dedicati esclusivamente agli amanti della Porsche, con il forum “iloveporsche.forumcommunity.net” che non aveva preso per nulla bene questa scelta.

Vedendo il modello che ha utilizzato nel suo film non si tratta sicuramente di uno degli ultimi modelli della 911 Cabrio. Quest’ultima è un’auto storica della casa di Stoccarda, infatti è stata prodotta fin dal 1963.

Zalone dunque è stato uno dei grandi punti di riferimento del cinema italiano contemporaneo e non è un caso che negli ultimi anni al botteghino abbia sbancato. Questo però gli ha permesso anche di accrescere in maniera sensibile i suoi guadagni e di acquistare tutt’altro che un’auto a GPL.

Checco Zalone si gode la sua Volvo XC90: motore, prezzo e caratteristiche

Nella vita di tutti i giorni Checco Zalone, o per meglio dire Luca Medici, non ha acquistato una Porsche 911 Cabrio a GPL, bensì ha preferito fiondarsi sulla Volvo XC90. Si tratta quest’ultima di un colosso straordinario, dal costo di ben 78.600 Euro.

Un Suv perenne con la trazione integrale impostata, un 4×4 che dà così modo al comico pugliese di poter girare per tutta l’Italia anche nelle stradine più impervie. Nel cruscotto l’automobile presenta uno schermo touch screen con il quale è molto facile controllare le varie funzioni del veicolo.

Ci sono diverse varianti di questa XC90 e purtroppo non possiamo dire con certezza quale possa essere quella di Zalone. Tra le migliori di sicuro non possiamo citare una ibrida a benzina con un motore 4 cilindri da 2000 cilindrata con ben 250 cavalli. In questo modo può anche limitare e non poco i consumi, con 8,7 litri ogni 100 km che di sicuro non è male.

Per la XC90 di questo genere si possono spendere 79.050 Euro per il modello B5 Core AWD, mentre per la B5 Ultimate AWD si passa a 90.650 Euro. La Volvo XC90 ha sviluppato anche i modelli ibridi in versione plug-in e quelli a gasolio, con i prezzi che rimangono pressoché invariati.