Alfa Romeo, scopriamo il nuovo B-Suv del 2024: ecco le sue forme

Il modello attualmente più atteso dai fan dell’Alfa Romeo è il B-Suv che arriverà nel 2024. Ecco che forme potrebbe assumere.

In casa Alfa Romeo c’è trepidazione per i tanti modelli che arriveranno nel prossimo futuro, con l’obiettivo di ampliare ancor di più il proprio mercato. Il 2023 si è aperto in modo eccezionale, con i dati sulle vendite che continuano a migliorare, in attesa di capire la direzione giusta da seguire.

Pochi mesi fa sono stati svelati gli ultimi restyling della berlina Giulia e del Suv Stelvio, che nel 2024 presenteranno la versione Quadrifoglio. Si tratterà dell’ultimissima generazione disponibile con motore a combustione, visto che, entrambe, sono pronte a convertirsi all’elettrificazione.

Nel 2025 sarà la Giulia ad abbracciare le emissioni zero, ed a partire dall’anno dopo, sarà invece il turno della Stelvio. Nel 2023 è atteso il debutto della nuova supercar, la 33 Stradale, che sarà uno dei modelli più esclusivi della storia, venendo realizzata in simboliche 33 unità, dal prezzo di almeno 1,5 milioni di euro l’una.

L’Alfa Romeo, come abbiamo detto varie volte, vuole puntare sull’elettrico, e nel 2024 arriverà il primo veicolo ad emissioni zero, ovvero il B-Suv di cui si parla da tanto tempo. Questo modello è stato annunciato ormai da parecchio tempo, ma ora che ci iniziamo ad avvicinare al momento della presentazione, le anticipazioni iniziano a venir fuori sempre più di frequente. Ecco cosa c’è da sapere su questo gioiello della casa del Biscione.

Alfa Romeo, prime anticipazioni sul nuovo B-Suv

Secondo quelle che sono le indiscrezioni, la produzione dell’Alfa Romeo B-Suv sarebbe già iniziata. Il nuovo Suv di Segmento B andrà a condividere alcuni dettagli con modelli come la Jeep Avenger e la FIAT Nuova 600, vetture che sono frutto di costruttori che fanno parte del gruppo Stellantis, di cui fa parte anche la casa di Arese.

La notizia più importante per i puristi delle quattro ruote è che il B-Suv non sarà solamente full electric, ma ci sarà anche la versione Mild Hybrid, dunque, dotata anche di motore a combustione interna e del sistema ibrido, con l’obiettivo di ampliare l’offerta, ed anche di proporre una versione a prezzo più basso.

La piattaforma utilizzata per la sua costruzione sarà la STLA Small della holding multinazionale olandese, e per ciò che riguarda il motore elettrico, dovrebbe essere presente un 156 cavalli, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. L’obiettivo è quello di garantire un’autonomia pari a circa 400 km.

Per quello che riguarda la potenza del motore, è possibile che per l’Alfa Romeo in questione venga anche potenziato, per garantire una maggiore spinta e prestazioni all’altezza di questo brand. Il discorso autonomia, chiaramente, è destinato a migliorare di modello in modello, ma non è male come base di partenza.

Uno degli obiettivi della casa del Biscione è quello di contenere i prezzi, che per questo modello dovrebbero essere compresi tra i 25.000 ed i 30.000 euro. Nei prossimi mesi arriveranno sicuramente altre novità, e nel video che abbiamo postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, abbiamo alcune anticipazioni di come potrebbe essere. Si tratta di un render, ma che può essere molto vicino al modello definitivo.