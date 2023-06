La Range Rover è ridotta a una scatoletta: paura per il portiere dell’Inter

Il portiere dell’Inter era stato coinvolto in passato in un grave incidente in auto che ha lasciato tutti quanti con il fiato sospeso.

Quando si va in macchina si corre sempre il rischio di commettere qualche incidente o di essere tamponati. Lo sa molto bene anche André Onana, grande protagonista di questa stagione con l’Inter che purtroppo ha fatto parlare di sé anche per un brutto incidente.

Il numero uno camerunense in questa stagione 2022-23 ha saputo diventare ben presto il titolare dei nerazzurri, soffiando il posto da titolare a Samir Handanovic. Non era per nulla semplice riuscire in questa impresa per Onana, visto come lo sloveno era l’estremo difensore interista da ben 10 anni, oltre che Capitano.

L’ex portiere dell’Ajax ha dimostrato il suo immenso talento con parate che hanno permesso all’Inter di disputare una grandiosa stagione in Champions League. Il suo approdo alla Beneamata era già ufficiale da gennaio del 2022, quando il ragazzo stava disputando la Coppa d’Africa con il suo Camerun.

A marzo di quell’anno era ancora un giocatore tesserato per i Lancieri, ma ovviamente i tifosi nerazzurri lo stavano tenendo sotto controllo per capire cosa aspettarsi da lui. Onana a marzo del 2022 volò in Camerun per poter giocare le due delicatissime partite di qualificazione per il Mondiale con l’Algeria. Prima di disputare l’andata venne però coinvolto in un incidente con la sua Range Rover.

La Range Rover di Onana subisce un incidente: il portiere sta bene

L’evento è successo a Douala, una città non troppo lontana dalla Capitale Yaoundé, e mentre si stava recando al campo d’allenamento per poter prepararsi in vista della delicata sfida, un pick-up si è schiantato contro il suo Range Rover.

L’impatto è stato molto violento, con la parte anteriore della sua automobile che è andata completamente distrutta. Ci ha pensato il sito CFOOT a rendere pubblica la notizia che ha lasciato con il fiato sospeso i tifosi di Inter e Camerun.

Vedendo le condizioni del suo Range Rover è probabile che Onana abbia deciso di cambiare macchina. In quelle circostanze infatti molto spesso è più dispendiosa la riparazione piuttosto che un secco e deciso cambio radicale. Questi Suv hanno dei prezzi che si aggirano tra i 49 e i 124 mila Euro e all’Inter il portiere percepisce 3 milioni a stagione.

Per fortuna tutto è ben quel che finisce bene, infatti Onana è stato portato rapidamente all’ospedale di Douala per degli accertamenti che hanno escluso delle lesioni. Non soltanto André ha potuto giocare un grande campionato con l’Inter, ma in occasione di quelle due partite con l’Algeria ha messo in mostra ottime parate che hanno permesso ai “Leoni indomabili” di qualificarsi per Qatar 2022.