Torna la mitica FIAT 126? Guardate come potrebbe essere

La FIAT 126 è un modello storico della casa di Torino, ed ora c’è qualcuno che ne sogna il ritorno. Ecco come potrebbe essere.

Il marchio FIAT è entrato nel 2023 con tanta voglia di aggiornare la propria gamma, con uno sguardo al futuro molto acceso. Infatti, in questi ultimi giorni è stata ufficialmente avvistata la Nuova 600, Suv di Segmento B che verrà presentato il prossimo 4 luglio, almeno secondo indiscrezioni che provengono da varie fonti.

L’auto è stata priva avvistata nelle strade di Roma, finalmente senza camuffature, poi in Liguria, dove è pronta per girare uno spot pubblicitario. Secondo quanto appreso, potrebbe essere stato coinvolto addirittura l’attore Johnny Depp, che in questi giorni si trovava a Cannes per il Festival del Cinema, e che potrebbe aver fornito la propria immagine per la pubblicità.

Insomma, la FIAT vuole fare sul serio per lanciare le proprie novità del futuro, ma è chiaro che il modello più atteso sarà sicuramente la Panda ad emissioni zero che dovrebbe entrare in produzione nei primi mesi del 2024. Si tratterà di una vera e propria rivoluzione in termini di design, con un netto taglio con il passato a livello di forme, anche se l’anima rimarrà quella della Citycar.

Il marchio di Torino è ricco di fan in giro per il mondo, che immaginano il ritorno in vita di alcuni nomi che ne hanno fatto la storia tanti anni fa. Uno dei modelli più amati è stato, senza alcun dubbio, quello della 126, che ora è stata immaginata in chiave moderna da un noto autore di render. Ecco le forme che potrebbe assumere.

FIAT, ecco il render del sogno del ritorno della 126

Se facciamo un salto al passato, in particolare, negli anni Settanta ed Ottanta, troveremo tra le auto di riferimento la FIAT 126, che avremmo sicuramente sentito nominare dai nostri nonni, o dai genitori quando erano in tenera età. Quasi tutte le famiglie ne possedevano una, un periodo in cui l’automobile non era di certo scontata come oggi.

In queste ultime ore, sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, è stato pubblicato un render che rivede la 126 interpretata in chiave moderna. Il motore che è stato utilizzato è un 1.1 turbo AT3 da 110 cavalli di potenza massima, alimentato a benzina, con il cambio che è manuale e la trazione posta all’anteriore. L’autore del render ha affermato che sono previste anche versioni ibride ed, ovviamente, elettriche.

Si fanno notare anche i fari con tecnologia LED al posteriore, con maniglie delle porte integrate nella carrozzeria. All’interno, c’è la plancia digitale, con volante multifunzione e schermo touchscreen che serve per comandare il sistema multimediale, anche se va detto che tutto il cruscotto è abbastanza semplice e minimalista.

Nel video qui presente, potete farvi un’idea relativamente a questa creatura, con la FIAT che sta pensando di inserire sul mercato alcuni nuovi arrivi. Chissà che, in futuro, non si pensi a riportare in vita il mito della 126, che per ora resta solamente un’invenzione dell’artista, frutto totalmente della sua fantasia. Il lavoro è davvero ben fatto.