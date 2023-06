Quanto costa la macchina dei Ghostbusters? Stenterete a crederci

Tre ricercatori universitari, studiosi dei fenomeni paranormali, hanno fatto la storia, proprio come la loro macchina. Ecco le caratteristiche della vettura dei Ghostbusters.

Bill Murray nel ruolo di Peter Venkman, Dan Aykroyd nel fim Ray Stantz e Harold Ramis, conosciuto nei Ghostbusters come Egon Spengler, vengono chiamati dalla biblioteca pubblica di New York, sulla 5ª strada, e si ritrovano in un testa a testa con il primo ectoplasma, quello dell’ex bibliotecaria Eleanor Twitty.

I ricercatori iniziarono a considerare le potenzialità della scoperta, e furono poi cacciati dal rettore dell’università per i loro fallimenti nella ricerca. Inizia così un dei film più iconici degli anni ’80. Reso celebre anche da una colonna sonora spettacolare. Una pellicola iconica che ha reso immortali i suoi tre attori di punta e anche la vettura con cui correvano in giro per NY alla ricerca dei mostri trasparenti.

Dal punto di vista degli effetti speciali, il film del 1984 oggi sarebbe considerato datato. La commedia era leggera e molto divertente, facendo ridere bambini e adulti. La pellicola poi è diventata una serie, un videogame e ha generato altri sequel di successo, imbottiti di tecnologia. Il film degli anni ’80 era una commedia cartoon che faceva della comicità dei protagonisti il suo punto di forza. Oggi, purtroppo, i film sono diventati sin troppo condizionati dalle tecnologie digitali.

Gli attori sono quasi messi in secondo piano e conta più quello che hanno alle loro spalle sul green screen. Non è un caso che ad essere ricordata è la prima pellicola e non il rifacimento moderno. Il ruolo degli attori è cambiato e anche il modo di fare cinema.

C’era una attenzione ai dettagli clamorosa, a partire dai mezzi su cui viaggiavano i protagonisti. Pensate anche ai bolidi della saga di Fast and Furious, autentici capolavori aderenti alla realtà nei primi film, poi evoluti in qualcosa di surreale.

Il costo dell’auto dei Ghostbusters

La vettura usata dagli acchiappafantasmi è una station wagon modificata che vi farà sorridere. La Cadillac Ambulance Miller-Meteor era nata, in soli 400 esemplari, per altri scopi. La vettura americana, con un posteriore molto elevato, trasportava bare o malati. Sei metri di lunghezza su un peso di 3 tonnellate la rendevano tutt’altro che agile. Del resto i protagonisti del film non erano da meno.

Le due pinne posteriori, stile anni ’50, erano tratte dalla Eldorado. Sotto il cofano, in ogni caso, batteva un potente V8 di 6,3 litri e 320 CV. L’auto presentava delle sospensioni pneumatiche. Il comfort era al primo posto per ospitare zainetti, trappole e tutti gli strumenti del mestiere. Nel 1989, nel sequel Ghostbusters II, la Ecto-1 era messa male, con la marmitta rotta e senza le coppe delle ruote.

Nel novembre 2021, l’auto è stata rubata per finta in Italia, in vista della pubblicità per il nuovo film della serie. Una delle auto fu messa in vendita negli States nel 2007 a 149.998 dollari. Un anno dopo, un’altra prodotta per il parco a tema degli Universal Studios in Florida, finì su eBay ad un terzo della cifra. Da allora i prezzi sono schizzati alle stelle. Nel 2020 una replica della Ecto-1 è stata venduta negli USA a 220mila dollari.