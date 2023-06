Paura in una palestra: il calciatore ex Serie A si schianta con la sua auto

Anche i più noti calciatori vengono coinvolti in gravi incidenti, ma un ex Serie A si è schiantato a tutta velocità contro una palestra.

Non mancano i problemi nel calcio italiano, ma la stagione 2022-23 ha riportato un po’ di sereno grazie a tre finaliste nelle Coppe europee. Che sia tornato a essere un campionato di alto livello lo sa bene anche Sofian Kiyine, un ragazzo che ha provato in tutti i modi a sfondare in Serie A.

Il ragazzo belga era stato prelevato da giovanissimo dal Chievo, portandolo prima nel suo settore giovanile e poi anche in prima squadra. In Veneto non trovò sempre molto spazio, per questo venne mandato in varie occasioni in prestito alla Salernitana.

Fu soprattutto la sua seconda esperienza in Campania a rivelarsi molto positiva, infatti nel 2019-20 segnò 10 gol e passò per un breve periodo alla Lazio. Rimase solo sei mesi prima di tornare alla Salernitana e festeggiare la promozione in A.

Nel massimo campionato ci giocò però con la maglia del Venezia e non riuscì a mettersi in mostra come avrebbe voluto. Un solo gol segnato contro lo Spezia e tanta panchina, oltre a un’amara retrocessione.

Il risultato finale è stato dunque un ritorno in Belgio, con l’OH Lovano che lo ha acquistato per 500 mila Euro. Anche qui le cose non sono andate per il verso giusto, in particolare a causa di un gravissimo incidente.

Sofian Kiyine si schianta contro una palestra: attimi di terrore

L’ex giocatore del Venezia stava percorrendo la strada che lo stava portando nella città di Flemalle e dalle immagini si può notare come l’asfalto fosse bagnato. Questo ha portato a far perdere aderenza alla sua vettura che è diventata completamente ingestibile.

L’automobile dunque si è schiantata contro una palestra, con le telecamere di sicurezza che hanno ripreso un evento davvero drammatico. La vettura infatti ha fatto un salto di oltre cinque metri e quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco si temeva il peggio.

Per fortuna nessuno si trovava in quel momento all’interno della palestra Louis Melin e Kiyine si trovava da solo in macchina. Nonostante l’auto sia atterrata proprio dalla parte del guidatore, per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze.

A quel punto è stato ovviamente portato d’urgenza all’ospedale di Liegi per poter dare vita ai classici accertamenti che per fortuna hanno escluso delle lesioni. Per lui è stato un duro colpo, infatti non ha mai nascosto, dopo quel tragico evento avvenuto alla fine di marzo 2023, di essere rimasto profondamente sconvolto.

Il ragazzo però adesso sta bene e questa è la cosa più importante, mentre l’auto probabilmente è stata rottamata perché non c’era davvero più nulla da fare.