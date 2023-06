Investita la moglie dopo una lite: la follia del famoso calciatore

Attimi di paura per la moglie di un calciatore che ha denunciato il marito in quanto accusato di averla investita con l’auto.

Siamo abituati a vedere i calciatori quasi come dei supereroi, degli sportivi che con le loro giocate permettono di farci godere del bello della vita e di rilassarci. Tante volte ci dimentichiamo che anche loro sono delle persone che alle volte commettono delle azioni che possono finire nel peggiore dei modi.

Uno che la sa molto bene è il calciatore Salvio, un esterno talentuoso e di grande talento che in Europa è stato ammirato anche con le maglie di Atletico Madrid e Benfica. Per molti argentini avrebbe anche potuto diventare uno dei pilastri dell’Albiceleste, ma gli è sempre mancato lo spunto finale per fare il definitivo salto di categoria.

Di recente dunque ha deciso di tornare in Patria per vestire la maglia del Boca Juniors. Degli Xeneizes è diventato rapidamente un idolo della tifoseria e ovviamente è stato fin da subito uno dei suoi punti di riferimento.

A far parlare di sé non sono però state solamente le sue imprese calcistiche, ma anche un evento che lo ha segnato profondamente. La moglie Magui Aravena infatti lo ha denunciato accusandolo di averla volontariamente investita con la macchina, come riportano le pagine del “Clarin”. Cerchiamo di fare chiarezza sulla vicenda.

Salvio investe la moglie? Lui nega tutto

Ad aggravare la posizione di Salvio ci sono e immagini che testimoniano come effettivamente ci sia stato un colpo subito dalla moglie contro la macchina del calciatore. Il ragazzo ha spiegato come ormai i due si fossero già separati e il campione del Boca si trovava in auto con un’altra donna.

La moglie non l’ha presa di certo bene e ha iniziato a insultarlo pesantemente, facendo perdere la pazienza a Salvio che ha cercato solamente di andarsene da quella situazione imbarazzante. Stando a quanto riportato dal calciatore e dall’Avvocato Mariano Cuneo Libarona si è trattato solo di un incidente fortuito dovuto dunque dalla concitazione del momento.

Magui Aravena non sembra però essere per nulla convinta, anzi ha spiegato non soltanto come l’azione sia stata volontaria, ma ha anche aggiunto come si trattasse di un tentativo di femminicidio. Dunque l’azione sarebbe stata attuata anche in quanto la ormai ex moglie era una donna.

🚨 De esta forma Eduardo #Salvio arrastró con su auto a su ex pareja, Magalí Aravena.

El delantero se presentará en las próximas horas ante la justicia. pic.twitter.com/TBcgfnc6Yw — Boca Net (@bocanet12) April 14, 2022

L’incidente è avvenuto nella zona di Puerto Madero a Buenos Aires ed è successo nell’aprile del 2022. Da allora non sono giunte più notizie riguardo a una condanna o a un’assoluzione del giocatore. Il ragazzo comunque dopo quella vicenda ha preferito lasciare l’Argentina e andare in Messico per vestire la maglia del Pumas.