Sei un appassionato di auto “strane”? Ti innamorerai di questa firmata dal Pallone D’Oro

Ci sono diverse automobili particolari nel mondo, ma poche sanno tenere testa a quella firmata direttamente da un Pallone d’Oro.

Sono tantissimi i collezionisti di automobili sparsi in giro per il mondo e c’è chi farebbe davvero carte false per poter arrivare al proprio modello preferito. Più sono rare e uniche e più il prezzo sale figuriamoci se si è di fronte a un Pallone d’Oro.

Pensate che l’automobile in questione non è di certo una di quelle sportive e sfarzose che di solito si possono attribuire ai calciatori. Si tratta semplicemente di una comunissima Fiat Panda, probabilmente la vettura che in assoluto è più presente nelle nostre strade.

Qualcuno però ha avuto la fortuna di incontrare una leggenda assoluta come Roberto Baggio, Pallone d’oro nel 1993, e forse per scherzo gli ha chiesto un autografo. Il risultato è stato davvero incredibile perché il Divin Codino ha accettato e ha voluto firmare il veicolo.

Il video è stato realizzato su Tik Tok, ma ha ben presto fatto il giro di tutta la rete. Come si può ben vedere dalle immagini si tratta di una Panda rossa nemmeno così tanto recente, sembrerebbe un 4×4 degli anni ’90, ma ora che è stata firmata da Baggio il suo valore è diventato immenso.

Nel filmato infatti si sente chiaramente il proprietario della Panda affermare:” Sto impazzendo” ed effettivamente chi mai avrebbe potuto immaginarsi la firma di Roberto Baggio sul cofano della propria auto. A quanto pare Roby è un grande amante della Panda e sembrano essere nel suo destino.

Roby Baggio firma una Panda: il suo valore è incommensurabile

Non ci sono dubbi che adesso il proprietario di quella Fiat Panda non la venderà per nessuna ragione al mondo. Anche per questo motivo è abbastanza difficile poter stabilire con certezza quanto potrebbe essere la sua valutazione.

Facendo un rapido giro nella piattaforma di eBay possiamo scoprire come semplicemente una firma dell’ex fenomeno della Nazionale costi tra i 150 e i 250 Euro. Baggio infatti è un simbolo e un’icona del calcio italiano e non solo.

Lo è anche per la sua semplicità, tanto è vero che con una Fiat Panda 4×4 degli anni ’90 era già stato avvistato in passato. In quel caso si trovava nella sua tenuta in Argentina e stava probabilmente preparando gli armamentari per la caccia.

Un uomo davvero straordinario che ha onorato il calcio italiano come pochi altri al mondo hanno saputo fare. Ora in giro per il mondo c’è anche un signore che può vantarsi di avere una Fiat Panda “modello” Roberto Baggio.