Vidal perde 200 mila Euro in pochi secondi: il dramma del cileno

Come ha fatto Arturo Vidal a mandare in fumo in un attimo la bellezza di 200 mila Euro? La storia è davvero pazzesca.

Sta ormai per concludersi la carriera di uno dei migliori centrocampisti della sua generazione, di sicuro uno dei più vincenti. Arturo Vidal si è sempre fatto amare dai suoi allenatori per quella capacità di unire tecnica e voglia di lottare su ogni pallone.

Il cileno ha saputo vincere con qualsiasi maglia, dalla Juventus al Bayern Monaco, dal Barcellona all’Inter, passando anche per le due Copa America con la nazionale cilena. Con il Flamengo ha coronato il suo grande sogno di vincere una coppa internazionale, con la Copa Libertadores del 2022 che rimarrà per sempre nel suo cuore.

Vidal in questi anni però non ha fatto parlare di sé solamente per le imprese in campo, purtroppo si è costruito una brutta fama anche fuori. Il sudamericano infatti negli anni alla Juventus era diventato famoso per le sue serate, con Giorgio Chiellini che ha raccontato ai microfoni del “Corriere dello Sport” come in occasione del ritiro estivo a Miami si presentò ubriaco nello spogliatoio.

A quanto pare però non solo con la Juventus si voleva divertire fuori dal campo e il giorno in cui se la vide davvero brutta fu nel giugno del 2015, quando stava per coronare il sogno di una nazione intera.

Vidal distrugge la Ferrari 458 Italia: finisce in Tribunale

Il Cile stava organizzando la Copa America del 2015 e la Roja ebbe una serata negativa in occasione della seconda sfida del girone. Il 3-3 finale contro il Messico non soddisfò nessuno, nemmeno Vidal che si andò a rilassare al Monticello Gran Casinò, il più noto di tutto il Cile.

Ci andò in compagnia di sua moglie, ma nel tornare a casa a tarda notte la sua Ferrari 458 Italia perse aderenza con l’asfalto e si schiantò a tutta velocità uscendo di strada e distruggendo la sua auto. Non si è mai ufficializzato il tasso alcolemico, la Polizia cilena rilevò un superamento del limite consentito dalla Legge.

Lo stesso Vidal ha voluto scusarsi con tutto il popolo cileno per quello che ha fatto, infatti era consapevole del fatto che avesse deluso tutti. Il c.t. Sampaoli di fatto ammise che non poteva escluderlo perché era un giocatore troppo importante per la nazionale.

Probabilmente quell’incidente è stato di insegnamento per Vidal, anche perché in un colpo solo è riuscito a distruggere una favolosa automobile da 206 mila Euro. Anche per un calciatore che ha sempre percepito stipendi da favola è comunque una botta economica non indifferente, ma alla fine ha potuto sorridere vincendo la Copa.