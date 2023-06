Qual è il marchio automobilistico più antico del mondo? Ecco la verità

L’industria automobilista produce decine di milioni di auto ogni anno. In pochi, però, conoscono la storia dei marchi più antichi al mondo. Ecco il più longevo.

Le auto hanno attraversato diverse epoche, diventando sempre più essenziali nella vita dell’uomo. L’obiettivo iniziale era facilitare gli spostamenti, rendendoli più sicuri rispetto alle carrozze con i cavalli. Non a caso le prime vetture con motori a scoppio sembravano più delle carrozze, e poi pian piano si è arrivati a concepire le automobili nelle forme attuali.

In ogni Paese le strade intraprese hanno avuto percorsi tortuosi e, assolutamente, imprevedibili. Per approfondire la nascita dei primi motori delle automobili vi rimandiamo a questo articolo. Ora concentriamoci sui marchi che hanno fatto la storia dell’Automotive. Iniziamo ad analizzare lo sviluppo dell’auto in UK, girando un po’ il mondo, sino ad arrivare al marchio più antico di tutti. La Rolls-Royce, nonostante sia passata nelle mani della BMW, è ancora oggi un simbolo di lusso.

Il marchio inglese fu fondato nel 1906 dall’ing. Henry Royce e dal suo partner Charles Rolls, proprietario della prima concessionaria di automobili in UK. Da questa collaborazione sono nate vetture mitiche come la Silver Ghost, ma anche motori eccezionali che hanno persino equipaggiato aeroplani. La sfarzosa auto inglese divenne l’auto più affidabile e confortevole per l’epoca, riuscendo a battere tutti i record sulle lunghe percorrenze.

In America Henry Ford aveva già creato il suo primo mezzo nel 1886, pur vantando un motore di appena 4 cavalli. La casa di Detroit fu creata, ufficialmente, nel 1903. Ciò che contraddistinse la Ford fu la straordinaria idea della catena di montaggio. Nonostante mettesse a dura prova i lavoratori, rivoluzionò la produzione, velocizzando dei processi che favorirono la diffusione delle auto. In questo modo i prezzi furono contenuti, aprendo alla possibilità di acquistare una vettura anche per coloro che non appartenevano alle fasce più abbienti.

Auto, marchi più antichi al mondo

Detto della Ford e dei suoi esordi con il modello T, in Italia fu la FIAT a sconvolgere l’industria. La Fabbrica Italiana Automobili Torino, fondata nel 1899, divenne un simbolo per una Italia che guardava al futuro. Il nonno dell’Avvocato Gianni Agnelli, insieme ad un gruppo di nobili piemontesi, dopo aver conosciuto Henry Ford decise di replicare la catena di montaggio, creando la fabbrica del Lingotto.

Tra i marchi più antichi al mondo troviamo la Vauxhall, fondata nel 1857 dall’ingegnere scozzese Alexander Wilson a Vauxhall, Londra. Da produttore di pompe divenne un imprenditore delle quattro ruote, appassionandosi ai motori a benzina. L’ing. creò la sua prima auto nel 1903. Fin dagli anni ’60 i modelli Vauxhall, disegnati e prodotti in Inghilterra, ricevettero elementi dei modelli tedeschi Opel.

Il marchio automobilistico più antico del mondo, però, è un altro ed è francese. Peugeot svelò la sua prima automobile alla Fiera Mondiale di Parigi del 1889. Il brand, però, era già esistente, essendo stato creato nel 1803, 54 anni prima della Vauxhall, da Jean-Pierre e Jean-Frédéric Peugeot. All’epoca venivano prodotti nastri d’acciaio, seghe e molle per orologeria prima di puntare alle biciclette e poi a fine ‘800 sulle automobili. Peugeot, FIAT e Vauxhall Motors Limited, i tre marchi più antichi al mondo, rientrano tutti in Stellantis dal gennaio del 2021.