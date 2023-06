Lamborghini, alla guida c’è un minorenne: è tutto legale però, motivo assurdo

Vi sono dei paradossi che non riguardano solo il nostro Paese. Un giovane con il foglio rosa ha fatto pratica con una Lamborghini Aventador.

Per quanto vi possa risultare paradossale vi sono delle norme del Codice della Strada che, forse, lascerebbero interdetti anche i pro driver che sono cresciuti a pane e go kart. Il foglio rosa è un documento che si ottiene dopo aver superato l’esame di teoria della patente e che consente di esercitarsi per conseguire la prova su strada.

Vi sono, però, delle limitazioni ben precise. Pena una sanzione amministrativa il giovane deve esporre la P di principiante affissa sul lunotto posteriore e sul parabrezza. Si è obbligati a guidare affiancati da una persona che possiede la patente B da almeno 10 anni e non supera i 65 anni d’età. In Italia c’è rispetto dei limiti di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h in autostrada.

Non è possibile circolare di notte, in particolare da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba. E quali auto si possono guidare? Praticamente tutte. La legge, infatti, non prevede particolari restrizioni di cilindrata e potenza. Quindi, se si è figli di un ricco collezionista di auto da corsa, non è utopia imparare a guida su una Ferrari o una Lamborghini. Sono le assurdità del nostro Codice della Strada, ma anche di quello di altri importanti Paesi.

Lanciata nel marzo del 2011, in occasione del Salone dell’automobile di Ginevra, la Aventador rappresenta in pieno il DNA della casa di Sant’Agata Bolognese. Design spigoloso, potenza da brividi e tecnologia estrema. Alcuni dettagli sono stati presi dalla fuoriserie Reventón del 2007. L’auto a trazione integrale è demanding per un esperto automobilista, immaginatevi per un sedicenne.

Lamborghini guidata senza patente

In Australia un “learner” ha iniziato a sgasare a bordo di una Aventador, nello Stato di Victoria, dotata di un magnifico V12 con un angolo di 60° tra le bancate, posto in posizione longitudinale e posteriore, da cui deriva la sigla LP, con distribuzione a doppio albero a camme in testa azionando 4 valvole per cilindro. L’auto è un bolide, lo 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi, lo 0 a 200 km/h è coperto in 8,7 secondi, la top speed è di 355 km/h.

Il telaio è in una monoscocca in fibra di carbonio di soli 1.550 chili. La cilindrata è di 6,5 L, mentre le misure di alesaggio e corsa sono rispettivamente di 95 mm x 76,4 mm e il rapporto di compressione è di 11,8:1. Nonostante l’auto presenti quattro modalità di guida: Strada, Sport, Corsa, ed Ego è la vettura meno indicata, in teoria, per essere guidata da un minorenne. La potenza viaggia 8.250 giri al minuto, mentre la coppia motrice tocca un picco di 690 Nm a 5.500 giri/min.

Incredibile ma vero un ragazzo di 16 anni alle prime armi, legalmente, in Australia si è potuto sbizzarrire con la potenza brutta della Aventador. Un azzardo che avrebbe potuto finire male, tuttavia è anche la prova che non solo piloti professionisti sono capaci di domare 750 CV.