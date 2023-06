Avete mai visto le auto di Messi? Una vale addirittura 1,3 milioni

Lionel Messi ha un parco macchine straordinario, ma una è indubbiamente la sua preferita e costa oltre un milione di Euro.

Ci sono davvero ben pochi dubbi sul fatto che Lionel Messi sia stato uno dei più grandi calciatori della sua epoca. Il fenomeno argentino ha vinto la bellezza di ben 7 Palloni d’oro e nel 2022 ha coronato anche il sogno del Mondiale con la sua Argentina.

Dopo due anni è finita anche la sua esperienza con il Paris Saint Germain e ora sarà interessante capire dove concluderà la propria leggendaria esperienza nel mondo del calcio. Essendo stato per tanto tempo il miglior giocatore del pianeta non deve di certo sorprendere se ha potuto guadagnare anche diversi milioni di Euro che molto spesso ha investito in auto di lusso.

Rispetto a tanti suoi colleghi, la Pulce è stato uno di quelli maggiormente attenti e non si è mai lasciato andare più tanto ai vizi delle quattro ruote. Una delle auto con le quali si è fatto maggiormente immortalare è una Range Rover Vogue, una bellissima vettura da 530 cavalli e dal prezzo di 129 mila Euro.

Interessante anche la scelta della Sport, sempre marcata Range Rover, anche se il suo costo si stanzia solamente sui 97 mila Euro. La sua automobile più economica è addirittura una Lexus RX450h che ha un prezzo di partenza di soli 76 mila Euro.

Non può mancare anche una doppia versione di Audi, la Q7 e Q8, altre automobili dal costo di 108 mila e 114 mila Euro. Tutte macchine indubbiamente costose, ma forse da un 7 volte Pallone d’oro ci si aspettava di più, ma effettivamente c’è una vettura da oltre un milione di Euro.

Pagani Zonda Cinque Roadster: motore, caratteristiche e prezzo

Non ci sono dubbi sul fatto che la Pagani Zonda Roadster sia una delle migliori automobili che siano mai state realizzate. L’azienda emiliana infatti ha iniziato la produzione della Zonda nel 1999 e ha continuato nel corso degli anni a rinnovarla.

Una delle migliori in assoluto la realizzarono nel 2008, quando la casa italiana decise di mettere sul mercato la Zonda Cinque. Sono stati prodotti al mondo solamente cinque modelli del Roadster, e altrettanti nella sua variante coupé.

Le sue dimensioni sono di 444 cm di lunghezza, 206 cm di larghezza e 114 cm di altezza, ma alla Pulce e ai suoi fan interessano le caratteristiche legate al motore. Al suo interna presenta uno spaventoso V12 da 678 cavalli, il che gli permette di superare i 350 km/h.

Eccezionale anche la risposta partendo da fermo, infatti bastano soltanto 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il suo prezzo di mercato era di ben 1,3 milioni di Euro e si tratta in assoluto dell’automobile più incredibile presente nel garage di Leo Messi.