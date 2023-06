Qual era l’auto più costosa di Kobe Bryant? Bolide da oltre mezzo milione di Euro

Kobe Bryant è stato uno dei più grandi sportivi della storia e aveva a disposizione un’automobile da oltre 500 mila Euro.

Tra i momenti più tristi nella storia recente dello sport vi è senza ombra di dubbio la morte di un fenomeno assoluto come Kobe Bryant. Una tragedia davvero impensabile e che è avvenuto quando nessuno se la sarebbe mai aspettata.

Il fenomeno dei Lakers era anche un grande amante dell’Italia, avendo vissuto qualche anno a Reggio Emilia, oltre che essere un tifoso del Milan. Questo in qualche modo lo ha portato anche ad accrescere una passione tipicamente italiana: i motori.

Aveva davvero tantissime vetture nel proprio garage, passando per esempio dalla Chevrolet Impala, una delle più note e conosciute in tutti gli Stati Uniti, e arrivando anche alla Bentley Continental GT. Quest’ultima è un veicolo che costa oltre 300 mila Euro, ma il suo amore per il Belpaese lo ha portato spesso in quella direzione.

Ferrari e Lamborghini sono dei marchi che ci invidiano in tutto il mondo, per questo motivo anche Kobe Bryant non ha saputo rimanere indifferente. Sono stati ben due i modelli di Cavallino Rampante che possedeva. Da un lato c’era la Ferrari 458 Italia, dal costo di 300 mila Euro, mentre dall’altro vi era la F430.

Quest’ultima è stata una delle Rosse più costose di sempre, infatti si stanziava fino a 400 mila Dollari di listino prezzo, circa 350 mila Euro. Un’automobile dannatamente veloce, capace di toccare i 320 km/h come picco massimo grazie a un motore V8 da 490 cavalli.

Nonostante questo la F430 non era il modello più costoso nel suo garage. La Lamborghini che si era regalato infatti era una versione rara e quasi introvabile.

Lamborghini Murcielago: il gioiello di Kobe Bryant

Dunque la vettura in assoluto più costosa mai acquistata da Kobe Bryant è la Lamborghini Murcielago. Quest’ultima è un’auto che è stata venduta nel corso degli anni per 4099 esemplari ed è stata realizzata dal 2001 al 2010.

Inizialmente il suo prezzo sul mercato era “accessibile”, infatti era di “soli” 200 mila Euro. Il successo che ha ottenuto ha fatto sì che le ultime versioni diventassero sempre più ambite e dunque costose, superando anche i 500 mila Euro.

Con la Murcielago ci troviamo di fronte un coupé da 457 cm di lunghezza, una larghezza di 204 cm e un’altezza di 113 cm. Nell’ultima versione del 2009 è stata realizzata la LP670-4 SV, un modello con un motore V12 da 670 cavalli e con ben 6500 di cilindrata.

Al solo sfiorarla prendeva il volo, infatti la sua velocità di punta era uno spaventoso 342 km/h. Il passaggio da 0 a 100 km/h avveniva in 3,2 secondi e Kobe Bryant dunque si è potuto godere un gioiello raro e splendente.