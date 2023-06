Ferrari, c’è un grande arrivo a Maranello: ecco chi lavorerà alla Rossa

La Ferrari ha annunciato l’ingaggio di un volto molto noto nel mondo dei motori, che può portare molto. Ecco di chi si tratta.

In casa Ferrari c’è grande delusione per un 2023 da incubo, che non ha affatto prodotto i risultati sperati. Infatti, il Cavallino ha progettato una SF-23 che dava dei risultati esaltanti al simulatore ed in galleria del vento, ma che poi, in pista, non ha confermato quello in cui speravano la squadra, i piloti ed anche i tifosi.

La presentazione dello scorso 14 febbraio, andata in scena sul circuito di Fiorano Modenese, aveva esaltato tutti, con l’amministratore delegato, ovvero Benedetto Vigna, che parlò del fatto che questa sarebbe stata la Rossa più veloce di sempre. Tuttavia, c’è il rischio invece che diventi una delle peggiori, visto che nelle prime sei gare ha ottenuto un solo podio, con Charles Leclerc terzo a Baku dopo aver fatto segnare un’eccezionale pole position.

La Ferrari, sotto la guida di Frederic Vasseur, deve uscire da una crisi senza fine, e per farlo sarà necessario licenziare parecchio personale, per mettere nel mezzo gente competente. Infatti, quello che c’è a Maranello è un problema legato proprio alle competenze, che sono sempre più deficitarie.

La Red Bull domina la scena, la Mercedes si sta pian piano riprendendo, l’Aston Martin è cresciuta, e l’unica che non fa passi in avanti è proprio la Scuderia modenese. A questo punto, ogni decisione potrebbe fare la differenza, e nelle ultime ore è arrivata la notizia di un nuovo ingaggio. Ecco chi lavorerà a Maranello.

Ferrari, Roberto Boccafogli per il reparto comunicazione

La Ferrari ha reso noto l’ingaggio di Roberto Boccafogli, che sarà il Communications Advisor, dopo aver lasciato, lo scorso anno, un ruolo simile che aveva in Pirelli. Il giornalista di Bologna si occuperà di lavorare a stretto contatto con Frederic Vasseur e tutti gli altri membri della squadra, nel gestire i rapporti con i media e tutto ciò che riguarda il settore della comunicazione.

La carriera di Boccafogli nel mondo delle quattro ruote è davvero lunghissima, ed i suoi inizi risalgono alla redazione del settimanale Autosprint, per poi spostarsi a Quattroruote ed a Telepiù, dove iniziò la sua esperienza televisiva. In seguito, Boccafogli si è spostato in RAI, per il quale è ricordato viste le sue interessantissime moviole, con le quali andava a studiare ed analizzare le fasi più importanti delle gare e delle altre sessioni.

La bravura di Boccafogli era proprio quella di rendere semplici cose che, all’apparenza, non lo erano affatto, facendo comprendere a fondo tutti gli aspetti tecnici agli ascoltatori. Come detto, negli ultimi anni era divenuto responsabile della comunicazione della Pirelli, mono-fornitore di gomme nella F1 attuale.

Ora, Boccafogli può realizzare il sogno di una vita, visto che un lavoro in Ferrari è sempre il top a cui un addetto ai lavori nel mondo dei motori è sempre il top assoluto. Vedremo, da ora in avanti, quello che sarà il comportamento del Cavallino nei confronti della stampa e come Boccafogli saprà gestire tutto il comparto delle comunicazioni.