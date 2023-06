Ferrari ancora massacrata: arriva una sentenza davvero durissima

La Ferrari sta accumulando brutte figure che non passano inosservate, ed ora c’è un duro responso da parte della stampa italiana.

Un fine settimana da incubo quello vissuto dalla Ferrari in quel di Barcellona, condito anche da un bel quantitativo di bugie affermate da Frederic Vasseur, ovvero il team principal della Scuderia modenese. Il manager francese, infatti, continua a ripetere che il potenziale della SF-23 è molto alto e che c’è solo da tirarlo fuori.

Vasseur ha dichiarato che la macchina è andata molto forte in qualifica e che il problema è la gara, e la realtà dei fatti, dunque, è che gli sviluppi non hanno cambiato nulla. A dire il vero, se proprio vogliamo essere onesti, anche in qualifica c’è stato un peggioramento, visto che Carlos Sainz si è preso quasi mezzo secondo dalla Red Bull di Max Verstappen, che ha anche abortito l’ultimo tentativo nel quale stava migliorando ancora.

In gara, lo spagnolo si è visto rifilare il solito distacco abissale, pari a quasi 50 secondi nei confronti del campione del mondo, ben distante anche da Lewis Hamilton e George Russell con le due Mercedes, che hanno realmente fatto dei passi da gigante grazie alla Versione B della freccia nera.

La Ferrari, dal canto suo, continua a leccarsi le ferite e ad accumulare brutte figure, con un passo da gambero che pare inarrestabile. Come ogni anno, gli sviluppi portati a Barcellona si sono rivelati un flop, ed ora è ufficiale che la stagione 2023 è da considerarsi conclusa, quando siamo ancora ben lontani dalla sua metà.

Ferrari, pesanti critiche da parte della stampa italiana

La Ferrari è sempre sotto i riflettori, e ciò è vero sia quando va bene (molto raramente), ed anche quando le prestazioni sono sotto alle aspettative (quasi sempre negli ultimi 15 anni). A Barcellona si è registrato l’ennesimo flop, e da parte della stampa italiana, ovviamente, non sono mancate le critiche. Il primo a muoverle è stato Leo Turrini, che è stato ospite a “Race Anatomy“, dove non ha lasciato scampo alle scuse di Maranello.

Il giornalista e grande tifoso della Scuderia modenese, infatti, ha detto: “Credo di aver perso il conto ormai, ma mi pare che da ormai 15 anni portino sviluppi a Barcellona, che puntualmente poi non funzionano“. Dare torto a Turrini è impossibile, ma ci sono anche altre sentenze che arrivano da altri quotidiani.

Ad esempio, il “Corriere della Sera” ha rifilato un meritatissimo 4 in pagella alla Ferrari, affermando solamente che si tratta di un anno terribile, e limitandosi a gratificare la prestazione di Max Verstappen e della sua dominante Red Bull, ma anche la resurrezione della Mercedes.

Il “Corriere dello Sport“, dal canto suo, ha riportato un paragone tra il Cavallino ed il team di Brackley, affermando che la squadra di Frederic Vasseur avrebbe dovuto fare esattamente lo stesso degli uomini di Toto Wolff in termini di crescita e risultati, fallendo però miseramente. Anche “La Gazzetta dello Sport” non ha fatto sconti, criticando il solito fallimento sul fronte degli sviluppi.