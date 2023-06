F1, Hamilton ha un Mondiale in più? Lo schiaffo a Verstappen dei colleghi è virale

Lewis Hamilton è una leggenda della F1, e si è molto discusso, in questi ultimi mesi, dei fatti di Abu Dhabi 2021. Guardate qua.

Una delle stagioni più discusse della storia della F1 è sicuramente quella del 2021, ma va detto che è stata anche la più bella nel corso di una sonnacchiosa era ibrida. Infatti, dal 2014 in avanti, solo in tre occasioni il mondiale si è deciso all’ultima gara, ed in tutti questi casi, la posta in palio è stata assegnata ad Abu Dhabi.

Nel 2014 e nel 2016 è stata sfida tra i due piloti della Mercedes, con Lewis Hamilton campione del mondo alla prima edizione del mondiale con l’utilizzo delle power unit turbo-ibride, battendo Nico Rosberg. Il tedesco, tuttavia, ha avuto la sua vendetta due anni più tardi, per poi ritirarsi dalla F1.

Dopo i due tentativi falliti dalla Ferrari e da Sebastian Vettel di spodestare il team di Brackley, a farcela è stata la Red Bull con Max Verstappen nel 2021, quando il mondiale si è deciso proprio a Yas Marina il 12 di dicembre di quell’anno. I due protagonisti arrivarono a pari punti, con l’olandese che ottenne la pole position.

La gara venne però dominata da Hamilton, in grado di passare il rivale al via per poi imporre un passo insostenibile durante la gara. Come ricorderete, il mondiale è stato deciso dalla Safety Car entrata in pista nel finale dopo l’incidente della Williams di Nicholas Latifi, con Verstappen che rientrò per montare le gomme Soft fresche, non dando scampo a Lewis all’ultimo giro, dopo la ripartenza.

F1, gli errori dei colleghi di Lewis Hamilton sul mondiale

Il mondiale di F1 targato 2021 è stato assegnato tra una valanga di polemiche, visto che la gara ripartì all’ultimo giro, ma violando il regolamento. Infatti, vennero fatte sdoppiare alcune vetture e poi la corsa ripartì subito, mentre, in genere, occorre aspettare un altro passaggio prima di riprendere con la bandiera verde.

In molti dicono che Lewis Hamilton possa essere considerato un otto volte campione del mondo, ed in questo video, pubblicato dalla pagina Facebook “Lewis Hamilton to win the championship“, sono stati raccolti tutti gli errori (ammesso che lo siano realmente), di piloti ed addetti ai lavori, che hanno affermato come Sir Lewis sia un otto volte campione del mondo, al contrario dei sette titoli che ha realmente all’interno della sua già ricca bacheca.

Tra gli errori più clamorosi, non possiamo non sottilineare quello di Christian Horner, che dice testualmente: “Lewis è un otto volte campione del mondo“, ed è davvero singolare il fatto che lo affermi proprio il team principal della Red Bull, squadra dove, ovviamente gareggia Max Verstappen, colui che ha strappato il titolo a Sir Lewis.

Non mancano neanche le parole di Lando Norris e Charles Leclerc, con il siparietto indetto dal pilota della McLaren che è uno dei più divertenti di quelli presenti in questo video. Ora vi lasciamo a delle immagini davvero divertenti, ribadendo, tuttavia, che il titolo vinto dal figlio di Jos è assolutamente meritato per ciò che si è visto in quella stagione.