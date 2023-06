Kia lancia l’anti-FIAT Panda, una citycar da soli 10mila euro: la vogliono tutti

La Kia ha deciso di lanciare un modello tutto nuovo, puntando su prezzi bassi. Ecco com’è la nuova citycar del marchio coreano.

Il marchio Kia è uno dei pochi che è riuscito a crescere nel 2022, migliorando i dati già eccezionali dell’anno precedente. Nonostante il periodo di affanno del settore automotive, la casa originaria della Corea del Sud è cresciuta del 4,6% nella passata annata, vendendo ben 2,9 milioni di veicoli in tutto il mondo.

La crescita che vi abbiamo appena riportato si riferisce al mercato globale, compresa anche la Corea, dove c’è un aumento, rispetto all’anno precedente, pari al 5,4%. Si tratta di dati a dir poco da record per questo costruttori, sui quali moltissimi italiani stanno decidendo di puntare, vista la buona qualità dei prodotti ed i loro costi relativamente bassi, ma c’è la sensazione che il bello debba ancora venire.

La Kia, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi, e punta dritto a conquistare sempre più quote di mercato, anche in nuovi segmenti. Come quasi tutti gli altri marchi, anche la casa asiatica ha tutta la volontà di investire sull’elettrico, con tanti nuovi modelli che sono ormai in rampa di lancio.

Nella giornata di oggi, ci concentreremo su una nuova citycar che punta a fare molto bene, certificando, una volta di più, l’eccezionale stato di forma di questo costruttore. La vettura è la nuova Ray, e la speranza di molti è che possa arrivare presto anche in Italia, ma ci sono buone possibilità che ciò accada.

Kia, ecco la nuova Ray che vuole sbancare il mercato

Nel 2022 è stato presentato il restyling della Kia Ray, un veicolo che è tra i motivi delle fortune di questo marchio in Corea del Sud. Su di lei sono arrivati degli ottimi riscontri da parte di alcuni esperti inglesi, che si sono fatti quasi il giro per il mondo per andare a provarla.

La vettura è lunga appena 3,59 metri, come avrete modo di vedere tramite questo video, caricato sul canale YouTube “Just Drive POV“. Il modello, nella sua prima versione, fece il proprio esordio nel lontano 2011, ma è l’ultima versione che potrebbe seriamente conquistare l’Europa e l’Italia, anche se le sue forme ed il design sono ben lontani dai nostri canoni stilistici.

L’altezza è di 1,7 metri, e la carrozzeria è asimmetrica, con la porta posteriore che può scorrere dal lato destro, dove è situato il posto di chi guida, mentre sul lato sinistro non c’è questa possibilità. Per ciò che riguarda le motorizzazioni, potete scegliere se optare per quella benzina o elettrica. La prima monta un 1.0 aspirato, con potenza massima di 76 cavalli e 95 Nm di coppia massima, dotata anche del cambio automatico, mentre quella ad emissioni zero ha una potenza di 67 cavalli.

Adotta una batteria molto piccola e leggera, da 16,4 kWh e che si ferma a soli 138 km di autonomia massima, un dato non esaltante. In Corea, questa Kia costa solamente 9.800 euro, un prezzo che, sicuramente, la farebbe andare a ruba dalle nostre parti. Nei prossimi mesi capiremo se questa possibilità esiste realmente o se davvero non se ne farà mai nulla neanche in futuro.