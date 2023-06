Vuoi un’auto elettrica a meno di 8mila euro? Adesso c’è l’occasione

L’auto elettrica non è di certo un mezzo di trasporto economico, ma oggi vi daremo conto di un’occasione unica. Tutti i dettagli.

L’auto elettrica è visto da molta gente come il mezzo del futuro, ed in questi ultimi anni, c’è stata una forte accelerazione da parte dei costruttori verso la realizzazione di questi modelli. Tutti, infatti, stanno riconvertendo la produzione, soprattutto nel vecchio continente, anche alla luce delle decisioni prese dall’Unione Europea.

Come ormai saprete tutti, dal primo gennaio del 2035 sarà vietata la produzione e la vendita di vetture con motore a combustione, ma quelle acquistate prima di quella data potranno continuare a circolare sino a fine vita. Si tratta di un cambiamento radicale per il mondo della mobilità, ma ad oggi, c’è ancora molto lavoro da fare per rendere l’auto elettrica popolare.

I prezzi di acquisto sono ancora troppo elevati, prova ne è che la meno costosa sul mercato è la Dacia Spring, per la quale occorre comunque sborsare oltre 20 mila euro. Non parliamo nemmeno di case come Mercedes, Audi o BMW, i cui prezzi sono del tutto fuori dalla portata delle masse, soprattutto in questo momento.

Per trovare vetture ad emissioni zero che possano avere dei costi di acquisto competitivi, occorre puntare sulle cosiddette microcar, ed è proprio di una di queste che vi andremo a parlare nelle prossime righe. Se state cercando una perfetta auto da città e vi va di spendere poco, l’occasione è irrinunciabile.

Auto elettrica, ecco l’occasione firmata Citroen AMI

Quando parliamo di auto elettrica, sappiamo che il suo prezzo è sempre molto elevato, ma oggi vi parleremo di una grande occasione. Introduciamo, dunque, la Citroen AMI, vale a dire una microcar o, se preferite in gergo tecnico, un quadriciclo leggero, che è molto comodo e che può essere guidato a partire dai 14 anni di età, molto popolare per questo anche tra i giovani.

In base alle varie promozioni pensate dalla casa francese, questo veicolo può essere acquistato spendendo meno di 8 mila euro, un prezzo davvero vantaggioso e che per un’auto elettrica è molto basso. Se andrete a scegliere il pacchetto AMI AMI, la vettura potrà essere vostra all’irrisoria cifra di 7.790 euro, ed avrete, in dotazione, vari elementi come i Fari a LED, il tergicristallo anteriore, Presa USB, Cavo di Ricarica, riscaldamento con funzione di disappannamento e molto altro ancora.

Spendendo 8.190 euro potrete assicurarvi questa curiosa auto elettrica con il pacchetto MY AMI PACK, mentre occorre salire di qualche altra centinaia di euro per usufruire degli altri. Ad 8.690 euro è disponibile il pacchetto MY AMI POP, e ad 8.990 euro quello denominato MY AMI TONIC, che è sicuramente quello che ha un prezzo più elevato.

Com’è ovvio che sia, con esso aumentano anche i comfort e le dotazioni, come i rinforzi ai paraurti, sia anteriore che posteriore, gli stickers laterali e sul vetro, 4 copricerchi Khaki, il supporto per lo Smartphone, 2 coprifari anteriori con bordo nero e molto altro. Recandovi sul sito della Citroen, avrete a disposizione tutto ciò che fa per voi e le modalità con le quali accettare questa ottima offerta.