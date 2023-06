Bastianini e le sue preoccupazioni: ecco cosa si aspetta al Mugello

Enea Bastianini è tornato in conferenza stampa al Mugello, dove spera di portare a termine il week-end. Ecco le sue parole.

La MotoGP si avvicina sempre di più al Gran Premio d’Italia, che si terrà in questo fine settimana sul tracciato del Mugello. L’appuntamento con l’impianto toscano sarà l’occasione per rivedere finalmente in pista Enea Bastianini, che quest’anno, purtroppo, non ha corso nemmeno una gara, ed è fermo a 0 punti in classifica mondiale.

Infatti, l’alfiere del team factory Ducati è incappato in uno sfortunatissimo incidente nella Sprint Race di Portimao, lo scorso 25 di marzo. Il “Bestia” venne centrato da Luca Marini, che commise un grave errore portandolo a cadere malamente, procurandogli la frattura della scapola. Il triste annuncio fu dato poco dopo da Davide Tardozzi, facendo subito capire che ci sarebbe stato un lungo stop per il rider riminese.

Bastianini non è stato sottoposto ad interventi chirurgici, ed ha provato a rientrare poco più di un mese fa, in occasione del GP di Spagna a Jerez de la Frontera. L’ex Gresini Racing ha disputato le prove libere del venerdì, restando su tempi molto alti e senza mai dare l’impressione di essere al meglio.

Enea ha poi deciso, a seguito di un importante dolore alla spalla, di non proseguire il fine settimana iberico, rinunciando a disputare le qualifiche, la Sprint Race e la gara. La Ducati ha così deciso di tenerlo a riposo anche a Le Mans, sfruttando al meglio il mese di pausa che separava la MotoGP dal Mugello.

Bastianini, prime parole in conferenza stampa al Mugello

Tra i protagonisti della conferenza stampa del GP d’Italia della MotoGP c’era anche Enea Bastianini, il quale ha tutte le intenzioni di finire almeno la gara, anche se dalle sue parole si capisce che puntare in alto sarà molto difficile. Infatti, il rider riminese ha detto che la gara domenicale sarà troppo lunga per le sue attuali condizioni, e che una top ten sarà un risultato molto positivo.

Ecco le parole di Bastianini, che ha parlato di quelle che sono le sue attuali condizioni fisiche: “Per me è bellissimo tornare qui, sono pronto ed ora la spalla funziona al meglio, non sarò al 100% ma ci sono molto vicino. Devo ritrovare la fiducia con la mia moto in questi giorni, perché non l’ho guidata molto, ho fatto soltanto un test due settimane fa ed è andato bene, anche se non era di certo una MotoGP“.

Enea ha poi aggiunto: “Ho guidato una Panigale, quindi dovrò vedere con quella da gara. Se ho avuto dolore? Ero a mio agio, il secondo giorno ero stanco, soprattutto alla fine, ma me lo immaginavo. Penso di poter essere più competitivo, ma non sarà semplice soprattutto domenica, perché è troppo lunga, ma ho fiducia. Se ho degli obiettivi per Mugello, Sachsenring ed Assen? Per me è come un test qui, l’obiettivo è quello di entrare nella top ten, per poi migliorare di gara in gara. Devo restare concentrato su questo week-end, è una delle mie piste preferite.