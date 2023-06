Bagnaia non è al top per il Mugello? Le sue parole lasciano dubbi

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP d’Italia, raccontando le sue prime sensazioni. Ecco le sue parole.

La MotoGP arriva al Mugello per il sesto atto stagionale, con Pecco Bagnaia che ha tutte le carte in regola per ripetere il successo dello scorso anno. Il campione del mondo ha in mano una Ducati eccezionale, ma non può dormire sonni tranquilli come ci si poteva attendere, visto che la classifica è molto corta.

Dietro di lui c’è infatti Marco Bezzecchi, che dopo la strepitosa vittoria di Le Mans si è messo a solo un punto di distacco dall’amico e rivale. La casa di Borgo Panigale vuole continuare la striscia vincente che qui al Mugello l’ha vista trionfare per ben quattro volte nelle ultime cinque edizioni, l’ultima delle quali conquistata proprio con il campione del mondo in carica.

Bagnaia ha infatti vinto nel 2022, mentre nel 2021 era stato Fabio Quartararo con la Yamaha a mettersi dietro tutti. Nel 2020, a causa del Covid-19, qui non si è corso, ma nel triennio precedente, a partire dal 2017, le Rosse hanno fatto il bello ed il cattivo tempo, con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sugli scudi. La concorrenza sarà sicuramente molto agguerrita, ma è chiaro che la Desmosedici GP23, ma anche la GP22, saranno il punto di riferimento per tutti.

Bagnaia, ecco le sue parole in conferenza stampa

Considerando che ci troviamo al Gran Premio d’Italia, in conferenza stampa non poteva mancare Pecco Bagnaia, vale a dire il leader della classifica iridata e vincitore della passata stagione. L’alfiere della Ducati viene da un infortunio all’astragalo, che sicuramente non lo rende perfettamente in condizione per ciò che riguarda la caviglia, ma il rider torinese pare essere pronto.

Pecco è arrivato con le stampelle nella zona della conferenza, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti, affermando come gli faccia male camminando, ma non quando si trova in sella alla moto. Sicuramente, le sue condizioni sembrano essere buone, ma è chiaro che potrebbe esserci sempre un piccolo impatto sulla tenuta fisica.

Ecco le parole di Bagnaia: “Sono contento, non vedo l’ora di partire in questa pista, è una delle mie preferite. Se sono al 100%? No, non lo sono, fatico di più a camminare che ad andare in moto. Ho guidato qui prima di scoprire che avevo avuto quell’infortunio, non credo sia un problema andare in pista. Non condizionerà il mio week-end, spero che tutto vada per il meglio“.

Il campione del mondo in carica ha poi confermato che ha girato qualche giorno fa con la Panigale, affermando che non ci sono stati grossi intoppi nel corso dei giri che ha effettuato: “Qualche giorno fa, come detto, ho girato con la Panigale e devo dire che è andato tutto bene, non ho avuto problemi. Come ho trovato la Superbike e la Ducati a Misano? Mi sono divertito molto, è stata una bella gara. La Ducati lì è Bautista, gli altri sono competitiva, ma è Alvaro che fa la differenza, non la moto“.