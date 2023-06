Qual è la moto elettrica più economica? Rimarrete sorpresi dalla cifra

La moto elettrica non è più un tabù e inizia a diffondersi anche in Italia. Sono rare, specialmente al Sud, ma molti hanno iniziato a scommettere su questa nuova frontiera.

I centauri cresciuti con la puzza di benzina storceranno il naso all’idea di acquistare una moto a batteria, ma anche grandi case costruttrici come Ducati hanno investito in questa tecnologia. Il mercato, mese dopo mese, si arricchisce di alternative. Nel 2035 non saranno più venduti veicoli con motori termici. La dead linea è ancora lontana, ma vediamo quali sono i modelli elettrici più in voga, attualmente, sul mercato.

Energica Motor Company S.p.A. è un costruttore italiano ed è tra i leader di motoveicoli elettrici. Il progetto è partito nel 2010 a Modena, grazie all’intuizione nel campo delle macchine CNC di avanzata tecnologia e stampa 3D del CRP Group. L’azienda motociclistica, in modo autonomo, è stata fondata nel 2014. Oggi presenta diversi modelli interessanti per i pionieri dell’elettrico.

Partiamo dalla Energica Eco, un motociclo a batteria con un’autonomia urbana di 400 km, mentre nella guida combinata il dato scende a 230. Se si spinge al massimo l’autonomia scende ad un massimo di 180 km. La top speed è di tutto rispetto, arrivando a 240 km/h. L’erogazione consente un picco di potenza di 200 Nm da 0 a 4.700 giri/min e una potenza di 107 kW/145 CV da 4.900 rpm a 10.500 rpm. Non è la più economica, partendo da 23.990.

Occorre considerare questo mercato con una ottica diversa rispetto a quello tradizionale. Le cifre, per questo motivo, proprio come sta accadendo alle auto full electric risultano, nettamente, più alte. La Energica Experia è la prima moto elettrica Green Tourer in Europa, l’unica con una rinnovata batteria che, in questo segmento, consente di coprire, con autonomia in ciclo urbano di 420 chilometri, da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. La top speed è di 180 km/h per un prezzo di 28.975,00€.

La moto elettrica più economica

Le moto elettriche, per il dispiacere di coloro che oggi guidano con piacere potenti due ruote a benzina, avranno una presenza sempre più impattante sulle nostre strade. Chi le ha provate è rimasto, piacevolmente, colpito dalle performance. Naturalmente accelerazione a parte, il piacere di guida ad oggi è ancora molto diverso rispetto a quello a cui sono abituati, da sempre, i centauri.

L’Energica Eva Esseesse9 13.4 kWh è la più economica, con il suo prezzo chiavi in mano di € 19.990. Grazie alla modalità Slow Charge Carica Modo 2 o 3, si può ricaricare 1,06 km ogni minuto. La modalità Fast Charge DCFC Modo 4, invece, carica le moto Energica 6,7 km ogni minuto. Ha una grande autonomia: 420 km in ambito cittadino, 246 km di autonomia combinata tra città e autostrada e 198 km di guida extraurbana.

La tecnologia all’avanguardia del produttore italiano è accompagnata da un ottimo handling. Il prezzo è, altamente, competitivo, dato lo sforzo quasi decennale per partorire la naked aggressiva e dal carattere distintivo che apprezzerete nel video nella versione RS. Un giusto mix tra classico e moderno, senza rinunciare alle prestazioni.