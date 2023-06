Svelato nuovo Espace: ecco come cambia il best seller di Renault

Solita grande abitabilità, motore Full Hybrid da 200 CV, sistemi di sicurezza e qualità da SUV di segmento premium

Come ogni storia di successo che si rispetti, anche quella di Renault Espace ha un inizio ben riconducibile ad una data specifica: 1983, questo l’anno in cui il marchio della Losanga lanciò quella che può essere considerata la prima “voiture à vivre”.

Autentico pioniere nel suo segmento, in questi quarant’anni e cinque diverse generazioni Espace è diventato un best seller del settore automotive.

Un SUV moderno, dinamico ed elegante

Oggi, a distanza per l’appunto di quarant’anni, Renault svela nuovo Espace, disponibile a 5 o 7 posti e che ha il compito di rafforzare il posizionamento del brand nei segmenti C e D.

Nel suo percorso tecnico e stilistico, Espace si è sempre saputo allineare con i tempi e le tendenze. Non è un caso, quindi, che questa nuova versione diventi a tutti gli effetti un SUV dal design dinamico ed elegante, esaltato proprio nella sua vocazione più sportiva nell’allestimento Esprit Alpine.

1 di 3

Configurabile, come detto, sia a 5 che 7 posti, Espace è ancora e a tutti gli effetti il modello più abitabile dell’intera gamma Renault. Proprio l’abitabilità e la grande qualità della vita a bordo sono i punti di forza di questa vettura, con interni che si caratterizzano per la scelta di materiali raffinati, assemblaggi e finiture di primo livello che sottolineano un vocazione premium e mettono in risalto la luminosità, con il supporto anche del tetto panoramico di oltre un metro, uno dei più ampi in assoluto del mercato.

Motore Full Hybrid da 200 CV

Renault Espace è al passo con i tempi non solo da un punto di vista stilistico, ma anche per ciò che concerne la tecnologia. Questa nuova versione, ridotta nel peso di 215 kg, viene infatti equipaggiata con una motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 200 cv.

I consumi medi dichiarati sono di 4,6l /100 km, e l’autonomia complessiva raggiunge i 1.100 km con un pieno. L’unità elettrica interviene senza necessità di ricarica.

La piattaforma su cui si sviluppa è la CMF-CD, il telaio è progettato appositamente, e il sistema Multi-Sense tanto quanto il 4Control Advanced con le quattro ruote sterzanti garantiscono un piacere al volante e prestazioni ai massimi livelli.

Alto anche il grado di sicurezza a bordo e per tutti i passeggeri, grazie ai suoi 32 differenti dispositivi di assistenza alla guida.