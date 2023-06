FIAT, ecco la nuova Topolino: arriva la prima foto ufficiale

Quadriciclo elettrico rivolto innanzitutto ad una clientela giovane. Il nome è un omaggio alla prima Fiat 500 lanciata sul mercato.

Si chiamerà nuova Fiat Topolino e in queste ultime ore, oltre alla conferma del nome particolarmente evocativo, presso la stampa di settore sta circolando anche la prima foto ufficiale del nuovo quadriciclo elettrico del brand torinese.

Realizzata per un uso cittadino, nuova Fiat Topolino si rivolge principalmente ad un target composto da clienti giovani, rappresentando un ulteriore passo in avanti non solo nel percorso di elettrificazione di casa Fiat, ma anche nella sensibilizzazione verso una mobilità sempre più sostenibile.

Topolino: un nome che è un pezzo di storia di Fiat

Il nome Topolino, d’altronde ed anche a livello automobilistico, ha una valenza storica importante, riportando alla mente la prima Fiat 500, un’icona prodotta dal 1936 al 1955 e che ha rivoluzionato il concetto di mobilità. Una pioniera dell’idea stessa di auto al servizio delle persone.

Questa nuova versione, stando almeno alla prima immagine ufficiale, sembra un vero e proprio remake in chiave moderna della dolce vita made in Italy, gioiosa, ottimista e divertente.

Un mezzo per i giovani, ma non solo

Rivolta principalmente alla clientela più giovane, anche nuova Fiat Topolino al pari di altri quadricicli elettrici lanciati di recente sul mercato (come la cugina Citroen AMI, ndr) potrà essere guidata dagli under 18.

Tuttavia, il suo range di mercato sembra potersi allargare anche alle famiglie e più in generale a chiunque abbia la necessità di muoversi in città con un mezzo agile, ad impatto zero e dalle misure particolarmente contenute.

D’altronde Fiat negli ultimi tempi non ha nascosto una delle sue principali missioni: fornire soluzioni di mobilità, urbana, sostenibile accessibili a tutti. Seguendo fedelmente quello che è diventato, ormai e a tutti gli effetti, il suo claim per il presente e il futuro prossimo: “It’s only green when it’s green for all”.

Presentazione ufficiale il prossimo 4 luglio?

Il design esterno di nuova Fiat Topolino appare già piuttosto moderno e in linea con quelle che sono le tendenze giovanili del momento. Consegnando uno spirito dinamico ma anche accattivante, con un costante richiamo alla tecnologia.

Alcune indiscrezioni parlano dell’imminente presentazione ufficiale prevista in agenda per il prossimo 4 luglio, a cui seguirà il lancio sul mercato.

Per il momento non ci resta che accontentarci della prima immagine ufficiale, a cui sono seguite alcune foto pubblicate sui social dall’amministratore delegato di Fiat, Olivier Francois.