Nuova Citroen My AMI Buggy: la piccola francese ancora più wild

Prodotta in sole 1000 unità, esalta il senso di libertà Citroen pur introducendo alcuni miglioramenti interessanti.

Citroen AMI non è soltanto un prodotto rivoluzionario, per il brand francese ma più in generale per l’intero mercato dell’auto sempre più orientato verso una mobilità elettrica, è anche un oggetto dalla forte personalizzazione, uno strumento con cui designers ed allestitori possono, continuamente, sbizzarrirsi per tirare fuori nuove idee.

L’ultima in ordine di tempo, realizzata per l’appunto su base Citroen AMI, è la nuova versione di My AMI Buggy. Prodotta in sole 1.000 unità ed arricchita con nuovi equipaggiamenti, sarà disponibile in 10 pasi differenti e potrà essere ordinata a partire dal prossimo 20 giugno ad un prezzo di 10.490 euro.

Serie limitata ad un costo di poco superiore ai 10.000 euro

Entrando più nel dettaglio, la nuova Citroen My AMI Buggy si caratterizza per uno spirito avventuriero, con il colore Kaki della carrozzeria e i suoi elementi sul nero ad impreziosire ed irrobustire i rinforzi dei paraurti, le mascherine, le modanature dei proiettori, i parafanghi allargati, le porzioni inferiori del telaio e infine anche il mini spoiler posteriore.

Carattere ma anche vitalità, la nuova Citroen My AMI Buggy è un microcar moderna e fresca, come dimostrano alcuni inserti color giallo brillante presenti esternamente, sul pannello anteriore e sulle frecce dei passaruota, ma anche internamente, nei vani portaoggetti, sulle cinghie di apertura e sul gancio porta borsa, oltre che su alcuni ricami dei sedili e dei tappetini.

Libertà a contatto con la natura, ma con le giuste precauzioni

Il passo in avanti che Citroen ha realizzato con questa nuova My AMI Buggy non riguarda solo alcune introduzioni stilistiche, ma anche degli interessanti upgrade a livello progettuale.

La carrozzeria continua a segnalarsi per la sua totale originalità, adattissima a vivere il tempo libero in libertà e a stretto contatto con la natura. Tuttavia, per fronteggiare le avversità climatiche sono state aggiunte alcune precauzioni protettive.

Ad esempio, su nuova Citroen My AMI Buggy troviamo nuovi teli in plastica con cerniere, per proteggere l’abitacolo dall’esterno e in particolar modo da vento, freddo e pioggia. Utili ma anche pratici, considerato che si possono rimuovere con grande facilità arrotolandoli all’indietro in corrispondenza dei sedili prima di riporli sui montanti delle porte con l’aiuto di bottoni automatici.

Nuova Citroen My AMI Buggy: un tetto modellabile per ogni esigenza

Nuovo sistema di chiusura del tetto per la nuova Citroen My AMI Buggy, composto da una superfice impermeabile color nero che si chiude con una cerniera. Pratico, maneggevole e completamente integrato con il resto della carrozzeria, grazie ad una copertura rigida superiore che può essere allungata.

Migliora anche l’isolamento, considerato che questo nuovo sistema del tetto limita al minimo le prese d’aria interne durante la guida.

Le porte della nuova Citroen My AMI Buggy sono state impreziosite da cornici integrate con la carrozzeria, che conferiscono una finitura estremamente elegante. Un altro dettaglio caratteristico si trova nella porzione anteriore della vettura, con la superfice superiore del telaio che si allunga fino a creare un effetto parasole.

A bordo si ascolta solo buona musica

Internamente, il quadro strumenti è sempre posizionato sull’alloggiamento del piantone dello sterzo, e viene completato da un’inedita mascherina a forma di arco che finisce col consegnare anche un aspetto vintage.

A completare gli equipaggiamenti a disposizione della nuova Citroen My AMI Buggy c’è anche un nuovo altoparlante Ultimate Ears Boom, con tecnologia Bluetooth ed estremamente leggero, oltre che pratico da spostare e trasportare in qualsiasi contesto.

Il suono prodotto dall’Ultimate Ears Boom è potente ed immersivo a 360°, e la sua funzionalità viene oltre modo esaltata da una batteria della durata di 15 ore. L’altoparlante si può collocare in maniera molto comoda ed intuitiva all’interno di uno spazio al centro della plancia, proprio accanto al volante.