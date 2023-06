Eletta l’auto più bella del mondo: la regina è un’iconica Ferrari (FOTO)

E’ quasi scontato che in cima alla lista delle automobili più belle del pianeta ci sia una Ferrari. In pochi conoscono questo modello special.

Le Ferrari continuano a conservare un fascino inimitabile. Molti brand di auto da corsa sono entrati in crisi o non hanno retto il passo, ma il marchio modenese è stato in grado di spingersi sempre più in alto, conservando i suoi tratti distintivi. La gamma si è allargata, senza dubbio, con il lancio del primo SUV della storia, tuttavia la Rossa rimane sempre una leggenda.

Come è riuscita la casa modenese a tenere alti i suoi standard costruttivi e migliorare sotto il profilo della tecnologia? Semplicemente ogni singolo bullone è realizzato con l’obiettivo di raggiungere la perfezione. E’ proprio cercando l’assoluta eccellenza che Enzo ha costruito il mito, a tal punto da investire tutto ed essere costretto a cedere agli Agnelli. Il patrimonio infinito della famiglia piemontese ha garantito e garantirà un futuro radioso al brand.

La grandezza della Ferrari, oggi, trascende anche dai risultati sportivi. Tornerà a correre a Le Mans 50 anni dopo, con il sogno di rivincere la classica di Le Sarthe. Nella categoria regina del Motorsport, invece, non arriva un riconoscimento iridato da 15 anni. Nonostante i risultati non all’altezza del blasone del marchio, a Maranello continuano ad avere fatturati record e la possibilità di creare dei veri e propri capolavori.

Ferrari, un’opera d’arte in movimento

Per pochissimi privilegiati la casa modenese ha elaborato dei modelli che sono già, di diritto, entrati nella storia dell’Automotive. Per la creazione della Daytona SP3 i tecnici hanno preso spunto dalla 330 P4. Se avete visto il film Le Mans ’66 – La grande sfida, ricorderete il duello con la Ford GT40. La P4 era l’evoluzione della P3 che avevo fallito l’appuntamento di Le Mans nel 1966. Basandosi sul modello storico, dopo il lancio della Monza SP1 e della SP2, la Ferrari ha svelato la Daytona SP3, prodotta in soli 599 esemplari.

1 di 4

Si tratta di un gioiello di tecnologia che, in modo sapiente, raccoglie l’eredità dei V12 a benzina di sei litri e mezzo. Sotto il cofano il magico motore prodotto in Emilia Romagna sprigiona una potenza di 840 cavalli espressi a ben 9.500 giri/min. La top speed è di 340 km/h, con uno 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 in 7,4. La vettura che potete osservare nella galleria in alto ha vinto lo scorso anno il premio Most Beautiful Supercar.

Un riconoscimento che ha riempito d’orgoglio il direttore del Centro Stile Ferrari Flavio Manzoni. Quest’ultimo ha, inoltre, ricevuto il Grand Prize of Design. Lo spirito delle vetture estreme degli anni ’60 è stato rispolverato in una veste unica. Una nuova icona è nata nelle fabbriche della Ferrari. La Daytona SP3 consente ai pochi fortunati acquirenti di riprovare l’ebrezza di un motore V12 su una linea retrò, inequivocabilmente, Ferrari.

Per Flavio Manzoni emerge, in pieno, la qualità e l’eccellenza raggiunte dal lavoro del Centro Stile della casa modenese, oltre alla raffinatezza della ricerca formale operata sulla Daytona SP3. Le immagini, del resto, parlano da sole. Non c’è bisogno di descrivere la bellezza.