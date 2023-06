Ferrari, arriva un’altra mazzata: regolamento modificato per fermarla

La Ferrari si prepara alla gara dell’anno, ma c’è una brutta notizia che colpisce il Cavallino. Ecco cosa sta succedendo.

Il 2023 non è certo un anno che sta sorridendo alla Ferrari in termini di risultati sportivi, visto che il reparto F1 non è mai stato in lotta per le prime posizioni. La Red Bull domina la scena, e davanti alla Scuderia modenese ci sono anche Aston Martin e Mercedes, a conferma del fatto che il progetto SF-23 è del tutto fallimentare.

A risollevare le speranze dei tifosi può pensarci solo la 499P, vale a dire la bellissima Hypercar che prende parte al FIA WEC. Di questo campionato sono già state disputate le prime tre tappe, a partire dalla Mille Miglia di Sebring. Al debutto assoluto, la #50 ha messo a referto la pole position con Antonio Fuoco, per poi chiudere terza dietro alle Toyota grazie all’ottimo lavoro di Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

Lo stesso equipaggio è poi giunto addirittura secondo a Portimao, mentre è stata la #51 di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado ad artigliare la terza piazza alla 6 ore di Spa-Francorchamps, la gara in cui la Ferrari è stata più vicina alle Toyota in assoluto.

Solo una strategia errata ha impedito alle Rosse di giocarsi la vittoria, ed un’ottima notizia è arrivata dalle velocità di punta. Le 499P sono nettamente le auto migliori sui rettilinei, e la pista di Le Mans è ricca di tratti veloci, cosa che sicuramente farà molto ben sperare i tifosi del Cavallino.

Ferrari, modificato il BoP per la 24 ore di Le Mans

La Ferrari si presenta con grandi aspettative alla 24 ore di Le Mans, la gara più bella dell’intero panorama del motorsport mondiale. Per la prima volta dopo cinquant’anni, la casa di Maranello sarà presente in classe regina, quella riservata alle Hypercar, nella quale si candida ad essere la principale sfidante della grande favorita, ovvero la Toyota.

La 499P, che tanto bene ha fatto nelle prime uscite, così come la casa giapponese, dovrà però fare i conti con un BoP, ovvero il Balance of Performance, decisamente diverso da quello delle prime gare, e che non appare affatto favorevole. Sulla vettura di Maranello è stato aggiunto infatti un peso extra di ben 24 kg, mentre sulle GR010 Hybrid del marchio nipponico che hanno dominato le prime gare l’aggiunta è di ben 39 kg.

Kamui Kobayashi, uno dei piloti di punta della Toyota, ha detto che un aggiunta di questo tipo vale circa un peggioramento di 1,2 secondi al giro su una pista come quella di Le Mans, non nascondendo la propria frustrazione. La Ferrari guadagna invece 2 MJ di potenza da sfruttare, mentre la Toyota, da questo punto di vista, ne guadagna ben 4.

Salgono leggermente di peso anche Cadillac e Porsche, che non sono Hypercar ma LMDh, andando comunque a competere nella stessa categoria. Per la vettura americana con telaio Dallara l’aumento è di 11 kg, mentre l’auto tedesca sale solo di 3 kg. Nessun cambiamento, invece, per quello che riguarda la Peugeot e le uniche due non ibride, vale a dire Glickenhaus e Vanwall, comunque troppo attardate per pensare di giocarsela.