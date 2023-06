Fanatec GT, Paul Ricard: Impresa di Raffaele Marciello, rimonta per Valentino Rossi

Strepitosa vittoria di Raffaele Marciello con la Mercedes nella 1000 km del Paul Ricard del Fanatec GT. Non male Valentino Rossi.

Quando si disputa una gara del Fanatec GT World Challenge, non ci sono mai dubbi sul fatto che si assiste ad un grande spettacolo. Così è stato anche nella 1000 km del Paul Ricard, vale a dire la gara più lunga della stagione se si esclude la 24 ore di Spa-Francorchamps, considerando la durata di 6 ore.

Il successo è andato alla splendida Mercedes AMG-GT #88 dell’Akkidis-ASP Team #88 guidata da Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timor Boguslavsky, il tutto grazie ad una fantastica rimonta del pilota italo-svizzero nel corso della parte finale della gara. Il campione in carica del Fanatec GT ha fatto vedere, ancora una volta, cosa è in grado di fare su queste vetture, prendendosi la prima vittoria stagionale.

La Mercedes ha piazzato una devastante doppietta, a conferma della bontà di questa vettura che pare sempre più competitiva. La piazza d’onore è andata alla #777 dell’AMG Team AlManar con Maro Engel, Luca Stoltz e Fabian Schiller, beffati dal nostro “Lello” proprio nella parte finale della corsa, ma comunque bravi.

Sulla pista, il terzo posto era andato all’Audi #25 del Sainteloc Racing, affidata a Christopher Mies, Simon Gachet e Patrick Niederhauser, che però nel corso della notte sono stati arretrati per via dei troppi track limits superati, scivolando al quarto posto a causa dei cinque secondi di penalità. Il podio è stato così ereditato dalla BMW #98 del Rowe Racing che aveva vinto a Monza, quella affidata a Marco Wittmann, Nick Yelloly e Phillip Eng.

La Ferrari, che qui aveva dominato la scena lo scorso anno con la 488, non è stata altrettanto efficace con la 296 GT3, che comunque ha messo in mostra dei decisi passi in avanti rispetto a Monza. Il quinto posto è andato alla #71 di Daniel Serra, Davide Rigon ed Antonio Fuoco, mentre la #51 ha chiuso settima con Alessio Rovera, Nicklas Nielsen e Robert Schwartzman, con entrambe le Rosse che sono praticamente ufficiali e gestite da AF Corse-Francorchamps Motors. Il Cavallino, come detto, ha fatto vedere qualche passo in avanti, ma serve ancora quel qualcosa in più per giocarsela.

Fanatec GT, Valentino Rossi chiude ottavo

Primi punti nel Fanatec GT endurance series per Valentino Rossi, che sulla BMW M4 GT3 #46 del team WRT ha chiuso la corsa del Paul Ricard all’ottavo posto, in equipaggio con Maxime Martin ed Augusto Farfus. La loro gara è stata distrutta da una pessima qualifica, che lo ha visti partire oltre la ventesima posizione.

Va detto che la partenza del pilota di Tavullia è stata davvero ottima, considerando che il suo doppio stint iniziale, durato quasi due ore, ha permesso alla vettura di risalire ai margini della top ten. In seguito, sono saliti a bordo i due compagni che hanno fatto il resto nelle ore finali.

C’è da dire che anche nel Fanatec GT, a questo punto, la qualifica è diventata importante, visto che partire dietro costringe a seguire il passo degli altri perdendo secondi preziosi. Ora occorre ricaricare le batterie, perché il prossimo appuntamento è la 24 ore di Spa-Francorchamps che si correrà l’1 e 2 luglio.