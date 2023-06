Fred Vasseur, promessa ai tifosi Ferrari: il francese alla ricetta per la rinascita

Nonostante le difficoltà di inizio stagione, Frederic Vasseur è convinto che la Rossa possa tornare a ricoprire un ruolo di protagonista.

Il nuovo team principal della Scuderia Ferrari era chiamato ad un’impresa ad inizio stagione, considerate le difficili condizioni ambientali in cui era scivolata la squadra modenese. I quattro anni di Mattia Binotto hanno lasciato delle macerie e dei problemi atavici che non sono stati ancora risolti.

Era inimmaginabile una svolta repentina dei valori in campo, anche perché la monoposto 2023 è stata progettata dallo stesso gruppo di tecnici che avevano elaborato i precedenti modelli. La Ferrari è caduta ancora più in basso rispetto alle precedenti stagioni, facendo fatica anche a lottare per un podio.

Se nel 2022 avevano convinto le prime uscite stagionali con gli straordinari trionfi di Charles Leclerc in Bahrain e In Australia, l’erede della F1-75 si è rivelata essere una vettura molto più nervosa e lenta. il problema principale della SF23 ruota intorno al degrado delle mescole, essendo la vettura poco bilanciata e anche poco agile nei tratti misti. Una complicata situazione nella quale la Ferrari rischio di impantanarsi del tutto, con inevitabili problemi legati ai piloti.

Leclerc sembra svuotato dei suoi consueti buoni propositi, avendo perso anche quella positività che lo ha caratterizzato nelle prime stagioni in Formula 1. inevitabile che dopo 5 annate condite da sole 5 vittorie, nonostante i suoi sforzi in qualifica e in gara, il morale sia sotto la scocca. Un terzo posto a Baku è una magra consolazione. Dall’altra parte del box Carlos Sainz, al volante dell’auto ad effetto suolo, non ha più ritrovato quella costanza che lo aveva esaltato nell’era ibrida precedente.

La promessa di Frederic Vasseur

In una lunga intervista rilasciata a Motorsport il tecnico francese ha confessato che si aspettava un lavoro molto duro in Ferrari. I ritmi sono intensi in qualsiasi team di Formula 1, ma in particolar modo in una squadra top che mira a ritornare ad essere un punto di riferimento sulla griglia. Fidandosi dei suoi ingegneri, l’ex team principal dell’Alfa Sauber credeva che la vettura fosse più competitiva.

Gli obiettivi attuali sono legati all’ottenimento di un miglioramento necessario. Alcuni aspetti, come ad esempio, le prestazioni di una squadra derivano alla somma di tanti risultati positivi, degli elementi che caratterizzano il reparto strategico e quello tecnico. “Dobbiamo continuare a lavorare con questo approccio, identificare i problemi e metterci tutto l’impegno per sistemarli, in ogni singola area. Abbiamo discusso molto di pacchetti aerodinamici o cose simili, ma sarebbe sbagliato pensare che la mancanza di performance derivi solamente dal reparto aerodinamico”, ha sancito Vasseur.

“Le prestazioni arrivano da tutti, dalle nostre capacità di produrre pezzi rapidamente, dai meccanici, dal reparto strategico, dal pit wall, dai pit stop e dall’affidabilità. Se confermeremo questa mentalità in ogni singola area sono sicuro che faremo un ottimo passo in avanti prima della fine della stagione”. Per Vasseur è ancora possibile ottenere la vittoria quest’anno. Il problema è che la concorrenza non lascerà nemmeno le briciole. La Red Bull Racing ha la concreta possibilità di vincere ogni GP della stagione 2023.