Sainz lancia segnali alla Ferrari: lui ha già deciso per il proprio futuro

Carlos Sainz andrà in scadenza di contratto con la Ferrari al termine del 2024, ma finalmente si muove qualcosa. La situazione.

La stagione di F1 targata 2023 non è certo la migliore nella carriera di Carlos Sainz, e lo stesso discorso può essere fatto per la Ferrari. Lo spagnolo è mestamente al sesto posto nel mondiale piloti con appena 48 punti conquistati, scavalcato anche da George Russell in quel di Monaco, ma comunque davanti ai 42 di Charles Leclerc.

Ciò significa che il Cavallino ha totalizzato appena 90 punti, ed è ben lontana dall’Aston Martin e dalla Mercedes, che separate da una sola lunghezza, si giocano il secondo posto tra i costruttori. Di Red Bull neanche a parlarne, visto che il team di Milton Keynes ha già chiuso i due mondiali da tempo, con un vantaggio tecnico che difficilmente verrà mai recuperato.

Oltre ad una SF-23 deficitaria e ad una squadra che non ne azzecca una, è ormai chiaro che in Ferrari esista anche un problema composto dai piloti, che ultimamente sono ben lontani dalla perfezione. Leclerc appare svuotato, stanco di una squadra che in questi anni sta cercando in tutti i modi di mandare all’aria il suo immenso talento.

Sainz, invece, ogni volta in cui tenta di superare il limite commette un errore, ed a Monte-Carlo è stato anche fortunato a riuscire a finire la corsa. Prima ha tamponato Esteban Ocon in fondo al tunnel, ed in seguito, è stato il primo a girarsi sotto la pioggia. Nonostante questo, il rinnovo pare plausibile.

Sainz, ecco a che punto è il suo rinnovo

Carlos Sainz è arrivato in Ferrari nel 2021, ed al primo anno a Maranello, è riuscito a battere Charles Leclerc in classifica piloti. Il 2022 è stato il campionato delle prime pole position e del primo successo in carriera, maturato a Silverstone, ma per il resto, le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare.

Il figlio del due volte campione del mondo rally non è all’altezza del blasone della Ferrari, ma comunque, pare essere fiducioso in termini di rinnovo del contratto. In un’intervista riportata da “Crash.net“, lo spagnolo ha parlato anche di alcune tempistiche, relative alla firma dell’accordo.

Ecco le parole di Sainz: “Ovviamente, non voglio rivelare quelle che sono le mie strategie in termini di rinnovo del contratto, è un qualcosa di cui non parlerò mai in pubblico. Come però ho già detto tante volte in passato, a me piace affrontare una stagione sapendo già per quale squadra correrò l’anno dopo, in Renault ciò non accadde e non mi piacque per nulla come dinamica“.

Lo spagnolo ha aggiunto: “Non mi serve sapere cosa accadrà con la Ferrari già da quest’anno, ma spero che tutto si chiarisca almeno prima dell’inizio della prossima stagione. Cosa penso delle voci riguardanti l’arrivo di Hamilton? Non mi preoccupano, in questo periodo dell’anno ci sono sempre discorsi di questo tipo. Due settimane fa dicevano che sarei andato in Audi, adesso è Lewis che arriva in Ferrari. Tutto normale considerando il periodo in cui siamo, sono in F1 da otto anni ed ormai ho imparato a capire certe cose“.