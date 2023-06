Vuoi una Ducati Multistrada V4 con poco più di 5mila euro? Che occasione

Da casa Ducati c’è una grande occasione per assicurarvi una moto di altissimo livello, la Multistrada V4. Tutti i dettagli.

Il marchio Ducati sta vivendo un momento da sogno, e ciò è valido sia per quanto riguarda il lato prodotto che quello sportivo. Da quest’ultimo punto di vista, la casa di Borgo Panigale è al top assoluto, sia in MotoGP che in Superbike. Il 2022 è stato un anno d’oro, con Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista che hanno vinto i titoli piloti, a cui vanno aggiunti quelli costruttori e quelli dedicati ai team.

La Ducati è il perfetto esempio di come vada sfruttato il motorsport, ottenendo risultati eccezionali che poi si riflettono sul prodotto. Infatti, i dati degli ultimi anni parlano di un deciso incremento in termini di vendite, con un lavoro eccezionale svolto sotto la guida dell’amministratore delegato Claudio Domenicali.

Nelle prossime righe, vi parleremo di una grande offerta pensata proprio dalla Ducati per quello che riguarda una delle sue moto da strada preferite. In un momento come questo, sia le case automobilistiche che quelle motociclistiche stanno pensando a varie promozioni, e questa fa davvero al caso vostro.

Ducati, ecco l’offerta che fa per voi sulla Multistrada V4

La Ducati Multistrada V4 è spinta da un motore che sprigiona ben 170 cavalli, e che è ormai arrivata alla quarta generazione con il modello da poco svelato. Tra gli aggiornamenti principali a livello di comfort per chi si trova alla guida, segnaliamo la presenza di un nuovo navigatore integrato che può essere visualizzato sul cruscotto, ma anche un nuovissimo sistema radar che assiste la guida.

Altra grande novità è il fatto che il primo Oil Service sarà necessario solo dopo aver percorso ben 60.000 km, ma c’è dell’altro. La nuova Multistrada V4 può infatti essere spinta anche sullo sterrato grazie ad innovative sospensioni elettroniche, ma anche per le nuove forme che consentono anche di guidarla in piedi. Nuovo anche il parabrezza multielemento che è possibile regolare a proprio piacimento, che è stato sviluppato per migliorare il comfort durante i lunghi viaggi.

Questa splendida creatura può essere vostra grazie ad una bella formula pensata dalla Ducati, che si basa su un anticipo di 5.676 euro, per poi pagarla in 35 comode rate da 135 euro al mese. Il valore fisso garantito alla rata finale è di 12.144 euro, con TAN fisso al 5,89% e TAEG al 6,97%.

Gli interessi sono di 2.355 euro, per un prezzo finale di 19.990 euro se la si acquista senza finanziamento, ma con esso è possibile risparmiare parecchio, pagandola in tutto 16.989 euro, un bel risparmio di circa 3.000 euro che, di questi tempi, fa comodo anche a chi non ha problemi in termini di disponibilità economica.

La casa di Borgo Panigale ha dunque pensato ad una formula vantaggiosa, che andrà in scadenza nei prossimi giorni. Se siete tentati, fatevi trascinare dal fascino della fantastica Rossa delle due ruote, che ultimamente sta producendo i migliori mezzi su due ruote del mercato. Vi terremo aggiornati in casi di arrivo di nuove promozioni.