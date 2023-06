FIAT, prima immagine ufficiale della Topolino: è “scopiazzata” da un’auto già in vendita

La FIAT Topolino è tornata a far battere i cuori, ed ora c’è finalmente una prima immagine ufficiale. Scopriamola nei dettagli.

Il marchio FIAT sta vivendo un 2023 carico di novità e di nuovi modelli, e non potrebbe essere altrimenti visti i grandi annunci che erano stati fatti. In questi ultimi giorni in particolari, si sono sparsi i primi video non ufficiali riguardo alla Nuova 600, che è stata pizzicata in Liguria durante uno spot pubblicitario.

In seguito, del nuovo Suv di Segmento B sono stati svelati anche gli interni, e la cosa sorprendente è che a mostrarli su Instagram è stato il CEO del marchio di Torino, ovvero Olivier Francois. Le immagini sono molto interessanti, e ci hanno mostrato un abitacolo molto moderno e differente dal vecchio stile di questo costruttore, intento a rinnovarsi passo dopo passo.

La FIAT sta ora lavorando anche alla nuova Panda, che dovrebbe essere full electric e che verrà svelata nei prossimi mesi. Nel frattempo, parlando di un altro modello, è stata resa nota la prima immagine di un’auto assolutamente insolita, che però era attesa tra quelle principali del 2023.

FIAT, ecco la prima immagine della nuova Topolino

Guardando la prima immagine della FIAT Topolino ci vengono in mente subito due modelli, che sembrano quasi essere stati fusi in uno stesso veicolo. Infatti, non possiamo non ripensare allo stile della 500 del passato, ma anche alle forme ed alle dimensioni della Citroen AMI, con la quale condivide tantissimi elementi, essendo anche le parte del gruppo Stellantis.

In questi ultimi mesi, si erano alternate molte voci relativamente alla Topolino, e c’è da dire che si sono rivelate azzeccate. Infatti, questa vettura è in realtà una Microcar, o, più tecnicamente, un quadriciclo leggero a due posti, che può essere guidato a partire dai 14 anni di età.

Uno dei motivi del possibile successo potrebbe proprio essere legato alla guida concessa ai giovanissimi, che al giorno d’oggi, vogliosi di indipendenza ma anche di discreti spazi, stanno lasciando da parte il motorino per puntare su questo tipo di acquisti. La vettura è basata, come detto, sulla Citroen AMI, e come lei è spinta da un motore elettrico da 8 cavalli.

Esso è alimentato da una batteria da 5,5 kWh, che permette, in città, di avere un’autonomia massima di circa 70 km. Ovviamente, non è una cifra così eccezionale, ma considerando che si tratta di una microcar, praticamente la prima a marchio FIAT, si può dire che il risultato è abbastanza buono.

La vettura è del tipo spiaggina, ovvero senza la presenza delle portiere e dotata del tetto in tela. Sono molti gli elementi che ricordano i prodotti risalenti al boom economico degli anni Sessanta, quando l’automobile iniziava a diventare un qualcosa che tutti potevano permettersi.

Il nome Topolino è stato scelto per ricordare il mitico modello che fu prodotto a partire dal 1936 e che uscì dalla produzione nel 1955. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “RonsRides“, potete iniziare a farvi un’idea di questo modello, che di sicuro ha le carte in regola per darvi molte soddisfazioni. Per quello che riguarda il prezzo, non dovrebbe scendere sotto i 10 mila euro.