Vuoi una Citroen C3 a poco più di 3mila euro? C’è l’assurda offerta

Per chi vuole acquistare una Citroen C3 a prezzo ridotto c’è ora un’occasione d’oro. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

In casa Citroen si pensa al futuro, con tanti nuovi modelli elettrici che sono in arrivo. In questi ultimi tempi, sta spopolando la piccola AMI, che molti ragazzi hanno scelto per spostarsi, in maniera del tutto ecologica, nei centri delle città, e che anche tra gli adulti sta ottenendo buoni riscontri.

La Citroen, che fa parte da anni del gruppo Stellantis, deve fare a sua volta i conti con le difficoltà recenti del mercato delle quattro ruote, ed è per questo che si sta pensando a tante novità da applicare. Ecco, dunque, una promozione molto interessante, che è fatta ad hoc per voi.

Citroen, sta per scadere un’occasione assurda per voi

Il mese di maggio è stato pieno zeppo di promozioni per coloro che sono alla ricerca di un’auto nuova da acquistare, e dopo avervi presentato quelle di FIAT, Alfa Romeo e Lancia, è il momento di passare ad un altro marchio del gruppo Stellantis, vale a dire la Citroen, che di certo non è stata da meno.

La protagonista di questa offerta è la mai doma C3, uno dei modelli di citycar più venduti in Italia, che da tantissimo tempo fa felici gli automobilisti, vista la sua grande agilità nel traffico cittadino, ma anche le sue buone prestazioni che si possono verificare quando si va fuori dai centri urbani.

Proprio oggi, in data 31 maggio 2023, scadrà una delle occasioni più assurde che vi sia mai capitato di vedere, visto che avrete la possibilità di averla con un anticipo di soli 3.042 euro, per poi pagare il resto con comode rate mensili, 35 per la precisione, da 120 euro al mese, con TAN fisso al 6,99% e TAEG al 9,26%, tassi molto alti, ma di questi tempi è difficile trovare qualcosa di più economico.

La maxi-rata finale da pagare è di 9.770 euro, e con la promozione, è possibile acquistarla ad un prezzo complessivo di 15.250 euro contro i 18.200 che è la spesa di listino. La vettura che diventerà vostra è la C3 YOU PureTech da 83 cavalli di potenza massima, che avrà, di serie, i seguenti oggetti:

Fari fendinebbia;

Pack Color White;

Specchietti retrovisori a conchiglia di colore bianco;

Logo “YOU” che è posto sotto i suddetti specchietti;

Interni in tessuto Mica Grey in ambiente Armonia Grey

Per chi non è intenzionato a pagare la maxi-rata finale, e dunque vuole fermarsi al solo pagamento delle rate, ci sarà, con la Citroen come tutti gli altri marchi della holding multinazionale olandese, la possibilità di restituzione del veicolo, ma in quel caso, sarà necessario non sforare i 30.000 km, altrimenti, verrà aggiunto un centesimo per ogni km percorso in più.

Insomma, nulla di nuovo da questo punto di vista, ma ce la sentiamo di consigliarvi un acquisto con una formula del genere. A questo punto, non vi resta altro da fare che andare sul sito della casa francese ed optare per l’acquisto, visto che ormai ci sono solamente poche ore a disposizione.