Altrimenti ci arrabbiamo, che auto usano nel film? Svelata la verità

Altrimenti ci arrabbiamo è uno dei film più belli di Bud Spencer e Terence Hill. Scopriamo quale era la macchina coinvolta.

Nel 1974, ormai quasi mezzo secolo fa, uscì al cinema un film leggendario, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill, vale a dire …altrimenti ci arrabbiamo!. Diretto da Marcello Fondato, autore anche del soggetto assieme a Francesco Scardamiglio, questo film entrò subito nell’immaginario collettivo, grazie alla splendida interpretazione del duo divenuto famoso per via delle loro “scazzottate”.

I due protagonisti, ovvero Ben e Kid, sono due amici/rivali, e nella vita sono rispettivamente un meccanico ed un camionista, che amano alla follia le corse automobilistiche. Entrambi, sfidandosi, partecipano ad una combattuta prova di rallycross, e riescono ad imporsi a parimerito aggiudicandosi il premio messo in palio.

Il premio è una Dune Buggy rossa con cappottina gialla, vettura di cui vi parleremo in seguito, ma le cose non vanno come previsto. I due non possono ovviamente condividerla, e decidono, a questo punto, di sfidarsi in una nuova prova per vedere a chi andrà effettivamente l’amato premio, che entrambi non sarebbero mai stati disposti a cedere all’altro.

La sfida consisterà, dunque, in una guerra all’ultimo sangue a suon di birra e salsicce, che viene effettuata in un locale all’interno di un luna park. A quel punto, un gruppo di malandrini, al servizio di un malavitoso, soprannominato “Il Capo“, distrugge il locale e la loro vettura viene data alle fiamme.

Da lì viene il famoso detto “altrimenti ci arrabbiamo”, visto che i due nemi/amici iniziano a richiedere indietro la loro auto, rivolgendosi ai malavitosi. Dopo una serie di lotte, pugni e calci, alla fine del film vengono consigliate ben due Dune Buggy ai protagonisti, entrambe rosse e con cappottina gialla.

Il film è molto ben realizzato e divertente da vedere, nonostante una trama tutto sommato molto semplice. Nelle prossime righe, vi andremo a svelare i segreti della tanto agognata Dune Buggy, una vettura davvero molto curiosa nel suo insieme, e che è diventata un simbolo proprio grazie a questo film.

Altrimenti ci arrabbiamo, ecco la splendida auto del film

La Dune Buggy è una vettura destinata all’utilizzo nei fuoristrada, che anche oggi è molto utilizzata anche sull’asfalto e che in tanti hanno imparato a conoscere proprio grazie ad “altrimenti ci arrabbiamo”. Questo curioso veicolo è un’icona degli anni Sessanta e Settanta, e di solito viene creata modificando la Volkswagen Maggiolino.

Di essa, infatti, viene conservato il telaio e la struttura meccanica. Essi arrivarono in America e si iniziò a studiare un metodo per convertirli a mezzi che fossero adatti per le gare di cross, ed anche, in generale, per divertirsi tra le dune dei deserti. Ad esempio, quella usata nel film “altrimenti ci arrabbiamo” è stata fatta dalla Puma, azienda automobilistica romana.

Infatti, la Dune Buggy non appartiene ad un costruttore vero e proprio, ma sono tanti i gruppi che l’hanno rimodellata in tante differenti modalità, conservandone comunque le specifiche caratteristiche. Insomma, questo mezzo è stato una vera e propria icona, e siamo sicuri che lo rimarrà per sempre.