Clamoroso incidente per una Lamborghini: errore assurdo

Una Lamborghini è stata coinvolta in un crash davvero assurdo, e non si capisce bene come sia potuto accadere. Ecco i fatti.

Quando si acquistano auto di un certo livello, sia sul fronte del prezzo che delle performance, occorre essere al corrente del fatto che bisogna avere delle doti di guida importanti per condurle senza rischiare incidenti. Oggi vi parleremo di un botto che ha visto protagonista una splendida Lamborghini Aventador, una delle più belle di sempre della casa del Toro.

La sua presentazione avvenne al Salone di Ginevra del 2014, come erede della Gallardo. Il nome deriva, come le altre vetture di questo marchio, da un toro da combattitimento, e c’è da dire che i risultati rispecchiano pienamente quelle che sono le caratteristiche di questo animale, in termini di velocità ed aggressività.

Il telaio della Lamborghini Huracan è stato realizzato in fibra di carbonio, legati ad elementi in alluminio, una sorta di ibrido che le conferisce performance esagerate sul fronte del carico aerodinamico. Il peso a secco è di 1.422 chilogrammi, con un rapporto peso/potenza di 2,33 kg grazie alla particolare scocca fatta da materiali leggeri.

Il motore è un fantastico V10 di provenienza Audi, visto che la Lambo fa parte del marchio di Ingolstadt e c’è, ovviamente, collaborazione su tanti aspetti. Esso sprigiona la potenza di 610 cavalli, l’equivalente di 448 kW, con una coppia massima di 560 Nm. Gli standard fissati rispettano la normativa Euro 6, e la velocità massima è di 325 km/h, prestazioni che fanno davvero impressione.

L’accelerazione che conduce da 0 a 100 km/h porta al raggiungimento di questo target in soli 3,2 secondi, mentre i 200 km/h vengono raggiunti in 9,9 secondi. Insomma, parliamo di una vera e proprio macchina da corsa adattata alla strada, e c’è da dire che ha ottenuto dei grandi risultati nel mondo del motorsport.

La versione GT3 della Huracan, infatti, ha vinto anche la 24 ore di Daytona nella propria classe, ma anche in tante altre competizioni si è fatta assolutamente rispettare. Tornando al modello stradale, dobbiamo purtroppo segnalare un brutto incidente che è stato causato dalla disattenzione al volante.

Lamborghini, ecco un assurdo incidente

Un incidente clamoroso si è verificato di recente, ed ha visto coinvolta proprio una Lamborghini Huracan in questi ultimi giorni. Il tutto è stato documentato dalla pagina Instagram “Supercar Fails“, che da sempre ci aggiornano su questi fattacci che riguardano vetture ad alte prestazioni, ma stavolta non riusciamo davvero a spiegarci cosa è accaduto.

Il proprietario della Lamborghini stava uscendo da quello che somiglia, e probabilmente è, un parcheggio, procedendo a velocità molto bassa. A quel punto, si è infilato in un incolonnamento di auto che stavano andando piano a causa del traffico, e sembrava ormai essere riuscito ad infilarsi senza avere problemi.

Tuttavia, qualcuno lo ha colpito in pieno nella fiancata, e facciamo davvero fatica a capire il motivo per il quale il proprietario del crossover coinvolto non abbia frenato. Come detto, le velocità erano molto basse, e non si capisce davvero come sia potuto accadere. Ci sentiamo, a questo punto, di non dare le colpe all’owner della supercar, che ha riportato molti danni.